Selección Mexicana: Las grandes ausencias de México para la Copa del Mundo de 2026

Los primeros convocados de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026 se dieron a conocer. Aunque solo se consideraron puros jugadores de Liga MX para esta primera etapa, también hubo novedades. Como cada cuatro años, la Selección Mexicana tuvo algunas ausencias notables en su lista. En este caso fueron al menos tres jugadores, además de Marcel Ruiz y Carlos Rodríguez, que en su momento formaron parte del proceso mundialista del ‘Vasco’, que destacaron en el Clausura 2026 y que no quedaron en esta lista final.

1. Marcel Ruiz (Toluca)

Una lesión acabó con su sueño mundialista. Hace seis meses, Marcel Ruiz no solo estaba casi seguro en la lista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de 2026, sino que también apuntaba a ser titular el 11 de junio ante Sudáfrica. Sin embargo, una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y una lesión medial en la rodilla derecha acabaron con esa posibilidad para el mediocampista de Toluca.

Cuando Marcel sufrió esta lesión, el jugador optó por no operarse y eligió la rehabilitación para así tener posibilidades de ir al Mundial. Tras haber estado fuera alrededor de un mes, Ruiz regresó a las canchas el miércoles 15 de abril. Desde esa fecha, el mediocampista mexicano solamente disputó tres partidos, uno ante LA Galaxy en Concachampions, además de dos de Liga MX contra América y Mazatlán.

Chiquete Orozco y Marcel Ruiz contra Paraguay | IMAGO 7

Sin embargo, en algunas jugadas se le notaba que no estaba al 100% físicamente e incluso se le vio cierto ‘temor’ a la hora de ir a las jugadas divididas. Por lo tanto, Javier Aguirre, quien ya había mencionado que a la Copa del Mundo convocaría a gente que esté en plenitud, decidió no llamar a Marcel para este ciclo de preparación y así dejarlo sin Copa del Mundo.

Después de la Nations League que la Selección Mexicana ganó en 2025, Marcel no volvió a falta a ninguna convocatoria de Javier Aguirre. Incluso, en la Copa Oro se consolidó como uno de los titulares inamovibles del ‘Vasco’ y desde el segundo partido del certamen, hasta el último juego amistoso que México tuvo ante Bélgica, Marcel no dejó de la titularidad del Tri y jugó en cada duelo.

2. Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Desde que Javier Aguirre comenzó su tercera etapa con la Selección Mexicana, uno de los jugadores con más apariciones en su combinado era Carlos Rodríguez. Salvo en la última Fecha FIFA de 2025, Charly había estado en cada convocatoria del ‘Vasco’. Incluso, ha sido uno de los futbolistas con más participaciones en este lapso.

Además, en los dos torneos oficiales que Javier Aguirre ha dirigido al Tricolor en estos dos años, Rodríguez fue convocado tanto a la Copa Oro como a la CONCACAF Nations League. Incluso, en varios duelos decisivos de estas competencias tuvo participación, además que acumuló más de 550 minutos de acción.

Incluso, en los últimos 11 partidos de la Selección Mexicana, Charly jugó en siete de ellos, habiéndose perdido solamente la Fecha FIFA de noviembre de 2025. Aunado a esto, en el duelo de preparación ante Portugal en el Estadio Banorte, el mediocampista mexicano jugó 45 minutos.

Charly Rodriguez formó parte de todo el ciclo mundialista | IMAGO7

3. Diego Lainez (Tigres)

La primera gran ausencia es la de Diego Lainez. El jugador ofensivo de Tigres fue uno de los jugadores más constantes del equipo durante este semestre. Además de que jugó todos los partidos posibles de la CONCACAF Champions Cup, aunado a que disputó 15 de los 17 duelos de Liga MX de este CL26 en los que participó en el 68% de los minutos posibles, registró dos goles y cuatro asistencias en todo el semestre.

Más allá de los números, Lainez pasó a ser determinante en el equipo de Guido Pizarro. Sin embargo, el extremo nunca convenció del todo a Javier Aguirre. Fuera de los rumores sobre una posible indisciplina, la realidad es que Diego, a pesar de vivir un buen momento, nunca tuvo asegurada su participación con la Selección Mexicana. Incluso, durante este proceso, aunque tuvo actividad con Javier Aguirre, se ausentó en momentos importantes.

Para el Final Four de la CONCACAF Nations League que ganó México en 2025, Lainez ni siquiera estuvo en la convocatoria. De igual manera, tampoco fue requerido para la Copa Oro de ese mismo año, torneo en el que también México se coronó. Y aunque posteriormente disputó algunos amistosos con el Tricolor, tampoco estuvo en los últimos ante Portugal y Bélgica, dándose por hecho que no sería tomado en cuenta para el Mundial.

Diego Lainez y México en amistoso contra Uruguay | IMAGO7

4. Richard Ledezma (Chivas)

La banda derecha ha sido una posición en la que la Selección Mexicana ha mostrado dudas a lo largo de este proceso mundialista. Sin embargo, en los últimos meses Javier Aguirre parece haber encontrado solidez en dicha posición con un jugador de Liga MX y otro que milita en Europa. Así, Richard Ledezma, quien se ha destacado como Chivas en el futbol mexicano como un lateral con gran proyección ofensiva, se ha quedado fuera de la convocatoria del ‘Vasco’.

En esta primera parte de la lista, Israel Reyes fue convocado por Aguirre y ya tiene garantizado su lugar en la Copa del Mundo. El defensor de las Águilas, junto con Jorge Sánchez, serán los encargados de mostrar solidez en esa banda. Ante esto, Ledezma, quien fue considerado por Javier en las últimas convocatorias, no pudo subirse de última hora al Mundial a pesar de haber brillado en este año futbolístico con el Guadalajara.

En la temporada 2025-26, Richard jugó 28 partidos entre el Apertura 2025 y Clausura 2026. Con más del 60% de actividad en todos los minutos posibles, el lateral anotó un gol y registró ocho asistencias, consolidándose como el líder en este último rubro dentro de todos los laterales del futbol mexicano. Este accionar lo llevó a ser tomado en cuenta en las últimas convocatorias dentro Javier Aguirre. Sin embargo, no fue llamado para la Copa del Mundo.

Richard Ledezma, México | IMAGO7

5. Erick Sánchez (América)

Más allá del momento que vive América en este semestre, Erick Sánchez era uno de los jugadores del conjunto de Coapa que apuntaban a estar en el Mundial junto con Israel Reyes y Luis Ángel Malagón. Cabe resaltar que este último no estará debido a una lesión en el tendón de Aquiles.