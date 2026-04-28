Con Guillermo Martínez, Pumas está presente en la lista de México para el Mundial 2026

Pumas tendrá representación en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana, con Guillermo Martínez, quien fue incluido en la lista de convocados por Javier Aguirre para la concentración que inicia el próximo 6 de mayo.

¿Memote Martínez va a al Mundial 2026?

‘Memote’ Martínez ya está considerado para la lista definitiva que se presentará el 1 de junio, ya que uno de los acuerdos entre la Federación Mexicana de Futbol y los clubes de Liga MX, es que si iban a integrarse a esta concentración, es porque tendrán su lugar en la convocatoria final. Son 12 jugadores en estas condiciones, y el artillero auriazul es uno de ellos.

Guillermo Martínez en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Es el segundo delantero de Pumas que disputará una Copa del Mundo con México desde la justa de Brasil 2014; en aquella edición ningún elemento auriazul fue convocado, al igual que en Qatar 2022. El último que representó a Universidad Nacional en este torneo fue Jesús Gallardo en Rusia 2018.

Martínez ha tenido un torneo positivo con Universidad Nacional, al ser clave en varios partidos con goles que salvaron resultados. Con cinco goles en el Clausura 2026, el delantero mexicano convenció a Javier Aguirre.

Y es que, una de las características del ‘Memote’ es su juego aéreo, el cual puede aportar a las variantes en la ofensiva para la Selección Mexicana, así como lo ha hecho con Pumas.

El delantero de los felinos ya ha tenido participación con la Selección Mexicana durante el proceso mundialista. Sin embargo, su convocatoria generó sorpresa al tener en cuenta a los demás delanteros disponibles, como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Armando González y Germán Berterame.

Guillermo Martínez en partido con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Baja para Pumas en la Liguilla

Con esto, el ‘Memote’ se perderá la Liguilla con Pumas, la única baja que sufrirá el equipo de Efraín Juárez para esta Fase Final. La ventaja para Universidad Nacional es que sus delanteros están encendidos, pues Robert Morales registró ocho goles en el torneo regular y Juninho siete.

Cabe señalar que es una situación que el propio jugador ya sabía, debido a que el cuerpo técnico de Javier Aguirre estuvo en contacto con él desde la semana pasada, por lo que para el delantero no llegó como sorpresa su llamado a la concentración.