Javier Aguirre y sus polémicas convocatorias con México en los Mundiales

Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 volvió a encender la polémica debido a las ausencias que aparecen en su primer llamado de jugadores, de la Liga MX, de cara a la justa veraniega. Es por eso que en RÉCORD te presentamos sus polémicas decisiones en sus tres Mundiales como DT de México.

¿Cómo se encuentra el historial de polémicas?

Todo inició con el llamado de Alberto García-Aspe, quien con 35 años y arrastrando problemas físicos fue incluido en la lista final. Para muchos, su ciclo con el Tricolor ya había concluido, y su presencia fue vista como un exceso de confianza en la veteranía por encima del rendimiento actual.

Alberto García Aspe l betogarciaaspe8

A esta decisión se sumó la convocatoria de Gabriel Caballero, naturalizado mexicano que había sido dirigido por Aguirre en Pachuca. Su inclusión fue interpretada como una apuesta personal del técnico, más que como resultado de un proceso consolidado en selección, especialmente porque después prácticamente desapareció del radar nacional.

También generó ruido el llamado de Luis Hernández, quien ya vivía el ocaso de su carrera. Aunque su historial goleador lo respaldaba, su nivel en ese momento no convencía a todos, alimentando la percepción de que Aguirre priorizó nombres con historia en lugar de futbolistas en mejor forma.

Luis Hernández en el Mundial 2002 | MEXSPORT

Sudáfrica 2010

Para el Mundial de Sudáfrica 2010, Javier Aguirre volvió a colocarse en el centro de la discusión, esta vez más por las ausencias que por los nombres incluidos. Una de las decisiones más polémicas fue dejar fuera a Jonathan Dos Santos, quien había sido parte del proceso previo.

La exclusión de Cuauhtémoc Blanco por temas de indisciplina también generó un fuerte debate. Aunque su liderazgo y talento eran indiscutibles, Aguirre optó por mantener la disciplina del grupo, una decisión que dividió opiniones entre quienes defendían el orden interno y quienes pedían su experiencia en la cancha.

Adolfo 'Bofo' Bautista contra Atlas en octubre de 2010 | MEXSPORT

En contraste, el técnico decidió subir a Adolfo “Bofo” Bautista, cuya convocatoria sorprendió por su irregularidad en rendimiento. A esto se sumó el llamado del veterano Óscar “Conejo” Pérez, de 37 años, quien acudió como portero experimentado dejando a Guillermo Ochoa —en gran momento— en un rol secundario, lo que fue duramente cuestionado.

Otro punto polémico fue la inclusión de Guillermo Franco, naturalizado que no terminaba de convencer a la afición. Su presencia reforzó la narrativa de decisiones técnicas discutibles que no siempre respondían al rendimiento más reciente.

Norteamérica 2026

De cara al Mundial de 2026, nuevamente bajo la dirección de Javier Aguirre, las críticas no se han hecho esperar. A pesar de tratarse de un proceso distinto y con una base renovada, las decisiones del entrenador ya generan controversia antes del torneo.

Las ausencias de jugadores como Diego Lainez, Richard Ledezma y Guillermo Martínez han sido ampliamente discutidas. En particular, el caso de Lainez ha causado sorpresa debido a su talento y proyección, mientras que Ledezma representaba una opción interesante en el mediocampo creativo, finalmente el jugador de los Pumas no había sumado ni 90 minutos con el ‘Vasco’.

Diego Lainez, jugador de Tigres | MEXSPORT

Estas decisiones han reavivado el debate sobre los criterios de selección de Aguirre, con cuestionamientos sobre si prioriza ciertos perfiles o jerarquías por encima del momento futbolístico. La historia parece repetirse: cada convocatoria del “Vasco” termina convirtiéndose en tema nacional.

Lista de jugadores polémicos por Mundial

Corea-Japón 2002: Alberto García-Aspe, Gabriel Caballero, Luis Hernández

Sudáfrica 2010: Jonathan Dos Santos (ausente), Cuauhtémoc Blanco (ausente), Adolfo Bautista, Óscar “Conejo” Pérez, Guillermo Franco