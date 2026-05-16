¡Trébol de cuatro hojas! Julián Araujo es campeón con el Celtic en Escocia

El Celtic volvió a escribir una página inolvidable en la historia del futbol escocés al conquistar de manera dramática su título número 56 de liga, en una tarde cargada de tensión, emoción y locura absoluta. El conjunto donde milita el mexicano Julián Araujo logró quedarse con el campeonato tras vencer al Hearts en un partido que parecía escaparse de sus manos hasta los últimos instantes.

La misión parecía clara para el Hearts: empatar o ganar para coronarse campeón por primera vez en 66 años de historia. El sueño de toda una generación estaba a solo unos minutos de hacerse realidad y la afición local comenzó a creer cuando Lawrence Shankland apareció al minuto 42 para marcar el primer gol del encuentro y encender el estadio.

Con ese resultado, el Celtic veía cómo el campeonato se desvanecía de manera inesperada. Los nervios comenzaron a apoderarse del equipo verdiblanco, que llegaba con la presión de conquistar su quinto título consecutivo y evitar una de las sorpresas más grandes en la historia reciente del futbol escocés.

Jugador del Celtic en dramático final ante Hearts l X:CelticFC

¿Quiénes aparecieron para la remontada?

Sin embargo, cuando más oscuro parecía el panorama, apareció Arne Engels en el tiempo agregado del primer tiempo. Al 45+3, el mediocampista encontró el empate con un gol que devolvió el alma al Celtic y silenció por unos instantes la euforia que ya se vivía entre los aficionados del Hearts.

La segunda mitad fue un auténtico drama. Cada balón dividido se jugaba como si fuera el último y el reloj avanzaba lentamente para un Celtic obligado a encontrar el tanto que asegurara definitivamente el campeonato. Hearts resistía con valentía, soñando con romper una sequía histórica que parecía destinada a terminar esa tarde.

Celtic logra su corona 56 de Liga l X:CelticFC

Pero al minuto 86 apareció Daizen Maeda para cambiar el destino del partido. El japonés aprovechó un descuido defensivo y definió el tanto que acercaba nuevamente al Celtic al campeonato, provocando el estallido de la afición visitante que comenzaba a celebrar entre lágrimas y abrazos.

Drama total

El momento más surrealista llegaría en el 90+7. Con el Hearts completamente volcado al ataque y hasta su portero en el área rival buscando un milagro en un tiro de esquina, el Celtic recuperó el balón y montó un contragolpe letal que terminó con Callum Osmand empujando el esférico hacia una portería vacía para sellar el título definitivo.

Celtic campeón de la temporada 2025-26 en Escocia l X:CelticFC