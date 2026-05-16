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Futbol

Julián Araujo ya hace 'cancha' y espera alta médica pronto; Javier Aguirre, ¿en aprietos?

Julián Araujo con los Celtas | @CelticFC
René Tovar
René Tovar 10:50 - 16 mayo 2026
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De acuerdo con gente cercana al futbolista, si le dan el alta médica podría ponerse a disposición del Vasco

​Las posibilidades para que Julián Araujo pueda ser parte del equipo mexicano para la Copa del Mundo crecieron. El lateral sigue a punto en su recuperación y, de acuerdo con gente cercana al futbolista, si le dan el alta médica podría ponerse a disposición de Javier Aguirre para ser llamado.

​El propio 'Vasco' expresó anoche que la lista sigue abierta, por lo que para muchos jugadores la esperanza se mantiene viva hasta el último día en que el estratega dé la lista final. Ahora bien, como se sabe, una cosa es el alta médica y otra la alta futbolística, y es ahí donde entra la duda sobre si muchos jugadores lesionados estarán a punto para el 11 de junio, día de la apertura de la Copa del Mundo.

Julián Araujo con la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Cómo va la recuperación?

​La recuperación de Julián, quien en un inicio se presumía estaba fuera del Mundial, ha sido más que satisfactoria, pues el martes pasado ya regresó a trabajos de cancha y sólo espera que lo den de alta médica, situación que se podría dar en las próximas semanas.

​Julián Araujo sufrió una distensión en el cuádriceps de la pierna derecha (un desgarro de fibras musculares). Es una recaída de una afección que ya arrastraba en esa misma zona, la cual en su momento (2025) incluso lo dejó fuera de la Copa Oro bajo el mando de Javier Aguirre.

Julián Araujo entrenando con el Tri | IMAGO7

¿Qué fue lo que le sucedió a Julián Araujo?

​Las molestias musculares comenzaron a mediados de marzo de 2026. El problema se originó tras disputar la actividad de la Copa de Escocia con el Celtic ante el Rangers a inicios de ese mes (el 8 de marzo). Debido a esto, causó baja de la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo contra Portugal y Bélgica.

Julián Araujo juega en el Celtic | @CelticFC

​A finales de marzo y principios de abril de 2026, Araujo resintió la gravedad de la lesión en el cuádriceps, obligándolo a perderse el cierre de la temporada con el Celtic en Escocia.

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