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Futbol

¿Vuelve el imaginémonos cosas chingonas? Erik Lira sueña con un Mundial 2026 histórico

Entrenamiento de la Selección Mexicana en el CAR | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 00:42 - 16 mayo 2026
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El mediocampista del Cruz Azul habló sobre la justa veraniega

“No hay pretexto, queremos y vamos a hacer el Mundial de México”: Erick Lira ha lucido con palabras sólidas rumbo a la Copa del Mundo 2026 en donde una vez más un jugador de la Selección Mexicana hace ilusionar previo a la justa veraniega.

El mediocampista destacó sus palabras en la serie documental ‘La Selección en Tus Manos’ de Claro Sports en donde resaltó su visión en el torneo: “Estamos preparándonos para el mejor Mundial en nuestra casa. No va a haber mejor Mundial en la historia para nuestro país y estamos capacitados.”

“Nadie nos va a venir a ganar acá, estoy seguro. Así que estamos preparándonos para eso y la exigencia es a tope. Estamos listos para ese gran reto", dijo el futbolista que sigue viendo de lejos la Liguilla de su Cruz Azul.

Erik Lira con México | IMAGO7

¿Ve al Cruz Azul campeón? 

Recientemente, Erik Lira, había resaltado su confíanza en que la Selección Mexicana firmará el mejor Mundial en la historia del país y, además, aseguró que Charly Rodríguez será el encargado de levantar la décima estrella de Cruz Azul.

Raúl Jiménez, Gilberto Mora y Obed Vargas con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Raúl Jiménez, Gilberto Mora y Obed Vargas con la Selección Mexicana | IMAGO 7

El jugador cementero habló sobre el momento que vive su compañero y no dudó en respaldarlo de cara a la búsqueda del ansiado título celeste: “Charly es mi hermano, pero así es el futbol y esto es así. Estoy seguro de que Charly está pensando en el partido de la noche (Cruz Azul vs Chivas), al rato le voy a mandar un mensaje y estoy seguro de que él va a levantar la décima”

Lira consideró que el destino tiene preparado un momento especial para Rodríguez y destacó el nivel que ha mostrado en los últimos torneos: “Entonces por algo pasan las cosas, a él le tocó levantar la décima, estoy seguro de que lo va a hacer y está dando su mejor versión, como siempre lo hace, así que así es esto."

CRUZ AZUL VS CHIVAS | MEXSPORT
CRUZ AZUL VS CHIVAS | MEXSPORT

Mostró humildad 

El jugador de Cruz Azul aseguró que trabaja todos los días para ganarse un lugar en el once titular que debutará el 11 de junio ante Sudáfrica, en el partido inaugural de la Copa del Mundo, y afirmó que la meta del plantel es hacer historia con la mejor actuación mundialista que haya tenido México.

“No me siento seguro en el Mundial hasta no estar el 11 de junio cantando el himno”, resaltó el mediocampista quien ha sido ligado con salir al Viejo Continente con un nuevo equipo y hacer realidad el sueño de Europa.

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