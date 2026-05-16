Mundial 2026: Japón, todo lo que tienes que saber

¿Cómo un archipiélago en el océano Pacífico se convirtió en una de las naciones más poderosas del mundo? Hasta el momento, la respuesta -para mí- es una incógnita. Sin embargo, Japón es más que islas, es un país rico en cultura antigua y modernidad; además un visionario en el deporte rey.

Conformado por más de seis mil 800 islas -de las que destacan Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku-, el país del sol naciente es uno de los que cuentan con una densidad de población impresionante. Japón no solo es sinónimo de modernidad, sino también de un abrazo poco convencional entre la naturaleza y la tecnología.

Con paisajes imprescindibles como el Monte Fuji o los templos zen alrededor del país, Japón comparte al mundo una gastronomía y cultura sin precedentes. Es por eso que, después de ser una de las clasificadas al Mundial 2026, abordaremos más en su historia futbolística moderna.

Japón en el Mundial 2022 | MEXSPORT

¿Cuál es el calendario de Japón en el Mundial 2026?

Después de los anfitriones, Japón se convirtió en la primera nación en clasificar al Mundial 2026. Los Samuráis Azules jugarán su octava Copa del Mundo, en total y de manera consecutiva.

En 2002, 2010, 2018 y 2022 lograron superar la primera fase y marcaron un nuevo hito en el balompié nipón. Ahora, en el Grupo F, el combinado asiático buscará una participación decorosa, en un sector que luce complejo.

El equipo nipón debutará ante Países Bajos el 14 de junio; posteriormente enfrentará a Túnez el 20 junio y finalizará su participación en la Fase de Grupos el 25 de junio ante Suecia. En un Grupo F disputado y parejo, los dirigidos por Hajime Moriyasu buscarán hacer historia como en 2022.

Japón remontó en casa | AP

Wataru Endo, el líder nipón

Tal y como lo dicta el Bushido, Wataru Endo sigue dicho código moral y actúa como un auténtico samurai dentro del terreno de juego. El jugador del Liverpool es una de las grandes figuras de Japón, no solo por su gran visión de campo, sino por su experiencia en los grandes escenarios.

Números de Japón en los Mundiales

La Selección Japonesa comenzó su camino en las Copas del Mundo en la edición de 1998, aquella que se disputó en el país galo y se destacó por uniformes que marcaron época. Japón quedó en el Grupo H junto a otras dos debutantes, pero con la siempre favorita Argentina.

En dicha edición de la Copa del Mundo, los Samuráis Azules terminaron en el último lugar con tres derrotas, pese a contar con un joven Hidetoshi Nakata. En 2002, edición en la que fueron coanfitriones, el cuadro del país del sol naciente logró pasar el umbral de la Fase de Grupos por primera vez en su historia.

En total, el cuadro nipón cuenta con los siguientes números en Mundiales: 25 partidos con saldo de siete triunfos, seis empates y 12 derrotas. Con 25 goles anotados, 33 goles recibidos y efectividad del 36.11 por ciento.

Wataru Endo, figura nipona | MEXSPORT

Hajime Moriyasu, timonel nipón

Hajime Moriyasu vivió a flor de piel la Agonía de Doha, aquel juego clasificatorio ante Irak rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994. El seleccionador japonés jugó dicho encuentro que terminó en un empate, pero significó una de las eliminaciones más dolorosas en la historia del pueblo japonés.

Sin embargo, más de dos décadas después, Hajime Moriyasu se encuentra con un equipo con una mentalidad diferente. Después de un Mundial 2022 lleno de altas y bajas, la Selección Japonesa buscará un nuevo reto en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Hajime Moriyasu, timonel de Japón | AP

La lista definitiva de Japón

Porteros

Tomoki Hayakawa (27 años; Kashima Antlers)

Keisuke Osako (26 años; Sanfrecce Hiroshima)

Suzuki Zion (23 años; Parma Calcio 1913)

Defensas

Yuto Nagatomo (39 años; FC Tokyo)

Shogo Taniguchi (34 años; Sint-Truidense)

Ko Itakura (29 años; Ajax)

Tsuyoshi Watanabe (29 años; Feyenoord)

Takehiro Tomiyasu (27 años; Ajax)

Hiroki Ito (27 años; Bayern Múnich)

Ayumu Seko (25 años; Le Havre)

Yukinari Sugawara (25 años; Werder Bremen)

Junnosuke Suzuki (22 años; Copenhague)

Mediocampistas

Wataru Endo (33 años; Liverpool)

Junya Ito (33 años; Genk)

Daichi Kamada (29 años; Crystal Palace)

Ao Tanaka (27 años; Leeds United)

Kaishu Sano (25 años; Mainz 05)

Delanteros