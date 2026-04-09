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Futbol

Japón presenta su nuevo jersey para el Mundial 2026 con increíble video de anime

Japón vence a Brasil por primera vez en el regreso de Tokio | AP CAPTURA DE PANTALLA DE ADIDAS
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:21 - 09 abril 2026
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La Selección de Japón ha presentado su nuevo uniforme rumbo a la Copa del Mundo 2026, y lo hizo con una propuesta que ya está dando de qué hablar. En el video que compartieron por sus redes sociales se puede ver una clara inspiración en el popular anime Blue Lock.

Bajo el lema “Más adelante. Con más libertad”, el conjunto Nipón apuesta por una identidad visual más atrevida, moderna y enfocada en el talento individual, muy en línea con la filosofía que ha hecho famoso al anime en todo el mundo.

Un jersey con esencia de anime y mentalidad ofensiva

El nuevo diseño rompe con lo tradicional y busca transmitir una mentalidad agresiva y creativa dentro del campo. La estética recuerda a los elementos visuales de Blue Lock, donde el protagonismo recae en delanteros con hambre de gol y personalidad imponente.

Japón remontó contra Brasil | AP

Este concepto también refleja una tradición en la identidad futbolística de Japón; el conjunto Nipón siempre ha sacado claras referencias de animes futbolísticos, siendo el ejemplo de Supercampeones, y ahora con sus ‘nuevas pieles’ que apunta a competir con mayor protagonismo en el escenario internacional.

Selección que vendrá a disputar un partido en tierras aztecas cuando se dispute la fase de grupos del Mundial 2026. El conjunto Nipón se verá las caras contra Túnez el 20 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey.

Ado pone el ritmo con “Kira”

La presentación no llegó sola. La cantante japonesa Ado acompaña el lanzamiento con un adelanto de “Kira”, tema que formará parte de la campaña del uniforme.

Japón remontó en casa | AP

La combinación entre música, anime y futbol busca conectar con nuevas generaciones y reforzar la imagen global del equipo de cara a la Copa del Mundo 2026.

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