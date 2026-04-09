Antonio Mohamed respalda a Marcel Ruiz y su deseo de jugar el Mundial

Las lesiones previo a la Copa del Mundo de 2026 han afectado a varios jugadores de la Selección Mexicana, y una de las más importantes fue la de Marcel Ruiz, quien sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior. Sin embargo, el mediocampista tiene la intención de posponer una cirugía para llegar a la justa con el Tri.

¿Marcel Ruiz jugará el Mundial con México?

Dicha situación compete también al entrenador de su club, Antonio Mohamed, quien apoya la decisión que tome, ya que se trata de su propio cuerpo, además de que el argentino también pospondría una cirugía para jugar un Mundial.

Antonio Mohamed en conferencia de prensa previo al Toluca vs LA Galaxy | MEXSPORT

“Respecto a Marcel, él debe hacer lo que considere correcto para sí mismo. Yo haría lo mismo en su situación: si tuviera una bala, la aprovecharía. Esta semana será decisiva para él y esperamos que tome la mejor decisión posible. No ejercemos ninguna presión; es una elección personal, ya que se trata de su propio cuerpo, y lo apoyamos plenamente. El destino decidirá qué sucederá”, dijo Mohamed.

La decisión de Marcel Ruiz tiene un grado de riesgo, ya que jugar lesionado podría tener consecuencias negativas al agudizar sus molestias. Ahora, el mediocampista tendrá que dar su veredicto en los próximos días.

Marcel Ruiz se lesiona ante San Diego FC | IMAGO7

Mohamed, inconforme con la defensa del Toluca

Por otro lado, el ‘Turco’ Mohamed demostró su inconformidad con el desempeño de su defensa en el duelo ante LA Galaxy en la Ida de los Cuartos de Final de Concacaf Champions Cup. Sorpresivamente para el entrenador, fue el rival que menos pateó y que más les marcó para dejar un resultado de 4-2.

"Recibir goles no estaba presupuestado. Es el rival de cuarenta partidos que dirigí acá de local, es el que menos nos pateó y quien más goles nos hizo. No tuvimos fortuna en ese sentido. En el futbol no hay lógica. Era un partido para ganar tres, cuatro a cero y si nos vamos cuatro a dos, nos tiene que servir para saber que el rival tiene jerarquía y que nos puede hacer daño”, agregó Mohamed.

Turco Mohamed mostró su molestia por recibir dos goles ante LA Galaxy | MEXSPORT