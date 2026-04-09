Toluca, con un Hat-Trick de Paulinho, goleó a Galaxy en casa

El equipo Bicampeón del futbol mexicano, Toluca superó al LA Galaxy en la Ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf con un marcador de 4-2. Paulinho se convirtió en la figura con un hat trick para darle tranquilidad a los Diablos para el duelo de Vuelta, aunque los de la MLS aún tienen vida.

El Tifo de la afición de Toluca previo al duelo ante Galaxy |MEXSPORT

¿Cómo fue la victoria del Toluca sobre LA Galaxy?

La localía fue una de las grandes ventajas con la que contó Toluca, y desde los primeros minutos se reflejó, con el gol de Nicolás Castro, luego de un trazo largo de Federico Pereira que dejó mano a mano a su compañero al minuto 12.

El dominio era de Toluca, con múltiples aproximaciones al área rival, pero fue hasta el 43’ que Paulinho logró aumentar la ventaja para comenzar a poner el pie en las Semifinales del torneo.

Jugadores de Toluca festejando el segundo gol ante Galaxy | MEXSPORT

Greg Vanney, entrenador del Galaxy movió sus piezas para darle entrada a Marco Reus, quien rápidamente demostró su calidad con un par de toques para acercarse al área y poner en aprietos al Toluca.

Los Diablos Rojos sintieron el peligro, y fue justamente cuando Paulinho tuvo la oportunidad para poner el 3-0, pero su definición con la cabeza fue deficiente. La ley del gol errado gol en contra se hizo presente, pues después de esa jugada, Gabriel Pec descontó el marcador.

Paulinho se reivindicó y su calidad le permitió anotar nuevamente para darle tranquilidad a su equipo, no obstante, Marco Reus encontró el 3-2, una señal de titubeos en la zona defensiva de los locales.

Marco Reus marcó el gol que recortaba distancias | MEXSPORT

Paulinho, el imán de goles

Pero Paulinho es un imán de goles, y tras una serie de rebotes hizo entrar casi sin querer el balón para sentenciar el marcador de 4-2, un resultado que no da tranquilidad total por el tema del criterio de desempate de los tantos de visita, pero que aún así les da margen para sellar la serie en Los Ángeles.