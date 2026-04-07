¡Se acaba el tiempo! América, Cruz Azul, Tigres y Toluca están entre los clubes que no han cumplido con la Regla de Menores

A falta de cuatro jornadas para el cierre del Clausura 2026, la mayoría de los clubes de la Liga MX ya cumplieron con la Regla de Menores. Son 12 de los 18 equipos los que han superado los 1170 minutos obligatorios con futbolistas menores de 23 años, evitando así la sanción de perder tres puntos al final de la fase regular. Sin embargo, todavía hay seis equipos que siguen contra el reloj.

Equipos que aún no cumplen con la Regla de Menores en el Clausura 2026

Tijuana y León prácticamente tienen un pie del otro lado: les bastaría un solo partido para alcanzar la cifra. Más atrás aparece Cruz Azul, que aún necesita 131 minutos. En el caso del conjunto celeste, Nicolás Larcamón podría apoyarse en jóvenes como Luka Romero, Mateo Levy o Amaury Morales, quienes han tenido protagonismo a lo largo del torneo.

Luka Romero festeja su primer gol ante Vancouver FC | MEXSPORT

América también está cerca, aunque no puede relajarse. El equipo de André Jardine requiere al menos 164 minutos más para evitar la sanción. En ese sentido, nombres como el ‘Pato’ Salas, Isaías Violante y Miguel Vázquez apuntan a ser clave en el cierre del torneo. Toluca, vigente bicampeón del futbol mexicano, necesita 178 minutos adicionales, una cifra alcanzable si gestiona bien sus rotaciones.

El panorama más complicado lo vive Tigres. El equipo dirigido por Guido Pizarro es el más rezagado, con 870 minutos acumulados, lo que significa que aún debe sumar 300 minutos en apenas cuatro jornadas. Todo esto mientras pelea por mantenerse en zona de Liguilla, ubicado en la octava posición

Tijuana — 1166 minutos

León — 1122 minutos

Cruz Azul — 1039 minutos

América — 1006 minutos

Toluca — 992 minutos

Tigres — 870 minutos

Rafael Guerrero durante un partido de Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué equipos ya cumplieron con la Regla de Menores?

Guadalajara lidera con autoridad este rubro, acumulando 2783 minutos gracias a la confianza en jóvenes como Armando ‘La Hormiga’ González, Brian Gutiérrez y Bryan González, quienes han sido piezas constantes a lo largo del torneo.

Guadalajara — 2783 minutos

Puebla — 2677 minutos

Mazatlán — 2601 minutos

Necaxa — 2503 minutos

Pachuca — 1939 minutos

Santos — 1847 minutos

Atlético de San Luis — 1750 minutos

Querétaro — 1617 minutos

Monterrey — 1604 minutos

Atlas — 1298 minutos

Pumas — 1197 minutos

Juárez — 1191 minutos