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Fórmula 1

¿Mejoras en Cadillac? Checo Pérez apunta al GP de Miami

Con la victoria de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Japón, el italiano se convirtió en el piloto más joven en liderar el Campeonato de Pilotos
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:17 - 07 abril 2026
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El mexicano espera que el paquete de mejoras para la próxima carrera tenga un impacto significativo en los resultados

Un mes de 'vacaciones obligatorias' le permitirá a Cadillac hacer mejoras en el auto que les permita competir mejor ante Williams y Alpine. Al menos esa es la expectativa de Sergio 'Checo' Pérez, quien externó su confianza en que el paquete de mejoras que tendrán el Gran Premio de Miami les permita ganar un par de posiciones en la parte baja de la parrilla.

Sus palabras tuvieron el respaldo de Valtteri Bottas, su compañero de equipo esta Temporada 2026 de la Fórmula 1. El finlandés también consideró que los cambios poco a poco han funcionado, por lo que espera que para la carrera en Florida el paso sea todavía más grande.

Checo Pérez y Valtteri Bottas durante la pretemporada en Bahréin con Cadillac | MEXSPORT
Checo Pérez y Valtteri Bottas durante la pretemporada en Bahréin con Cadillac | MEXSPORT

¿Qué dijeron Bottas y Checo sobre Cadillac?

El Gran Premio de Japón fue la segunda carrera al hilo que Cadillac concluyó con los dos autos, luego de que en Australia Bottas tuvo que retirarse. Además, el fin de semana en Suzuka fue el primero en el cual Checo pudo disputar todas las sesiones completas, por lo que para el tapatío es momento de dar un paso más firme y, sobre todo, encontrar más constancia en el ritmo de carrera.

"Cuando competí con los pilotos de Williams y Alpine, vi que no estaban mucho más adelantados que nosotros, pero logran mantener y mejorar constantemente su ritmo. Necesitamos un segundo por vuelta y espero que, con el gran paquete de mejoras para Miami, avancemos. Esta será la prueba más grande para el equipo desde el inicio de la temporada", declaró Pérez Mendoza.

Checo Pérez y Valtteri Bottas durante las pruebas de pretemporada | MEXSPORT
Checo Pérez y Valtteri Bottas durante las pruebas de pretemporada | MEXSPORT

En cuanto a Bottas, destacó que añadieron más carga aerodinámica y estabilidad, lo que ha traído cambios positivos. "Y los cambios están funcionando como esperábamos. La parte trasera de nuestro coche ya tiene más agarre, espero un paso adelante aún mayor en Miami. Todavía estamos por detrás de los líderes, pero la dirección es la correcta", finalizó.

¿Cuándo es el Gran Premio de Miami 2026?

La visita a Florida está programada para celebrarse del viernes 1º al domingo 3 de mayo. Será la segunda fecha de formato sprint, por lo que Cadillac tendrá solo una sesión para probar las mejoras, o bien, deberá sacrificar la clasificación sprint y la carrera corta, y aprovecharla para la puesta a punto del auto.

La única sesión de entrenamiento está programada de 10:30 a 11:30 horas (tiempo del centro de México) el viernes 1º de mayo, día en el cual se celebrará la sprint shootout de 14:30 a 15:14 horas. Mientras que la carrera corta está programada para el sábado 2 de mayo a las 10:00 horas y cuatro horas más tarde la clasificación; la carrera principal está prevista para el domingo 3 a las 14:00 horas.

Checo Pérez durante la pretemporada en Bahréin con Cadillac | MEXSPORT
Checo Pérez durante la pretemporada en Bahréin con Cadillac | MEXSPORT
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