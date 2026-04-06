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Fórmula 1

Las críticas de Verstappen a la F1 de 2026: ¿Qué dijo realmente en 2023?

Con la victoria de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Japón, el italiano se convirtió en el piloto más joven en liderar el Campeonato de Pilotos
Axel Fernández
Axel Fernández 08:03 - 06 abril 2026
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Desde hace unas temporadas, el neerlandés mostró su preocupación por la nueva Fórmula 1

La coherencia es algo muy de Max Verstappen y para comprobarlo, desde hace algunos años ya se había lanzado en contra del nuevo reglamento de la Fórmula 1 para 2026.

Mecánicos empujan el auto de Max Verstappen en el Gran Premio de China 2026 | AP
Mecánicos empujan el auto de Max Verstappen en el Gran Premio de China 2026 | AP

¿Qué pasa en la Fórmula 1?

El reglamento técnico para la temporada 2026 de la máxima categoría ha generado un intenso debate en el paddock, y uno de sus detractores más firmes es, sin duda, Mad Max.

El campeón del mundo no ha dudado en lanzar duras críticas desde el inicio de la pretemporada, llegando a calificar los futuros monoplazas como "Fórmula E con esteroides" y comparando las carreras con el videojuego Mario Kart.

En un entorno en el que las opiniones suelen estar influenciadas por el rendimiento del propio equipo, la postura de Verstappen es vista por muchos como genuina. Max mismo ha insistido en que sus críticas no son recientes, lo que para algunos invalida el argumento de que su actual descontento se deba a la situación deportiva de su equipo.

Verstappen en el garage de Red Bull durante el Gran Premio de Japón | AP
Verstappen en el garage de Red Bull durante el Gran Premio de Japón | AP

¿Qué dijo Verstappen en 2023?

Durante el Gran Premio de Austria de 2023, en plena temporada de dominio absoluto con Red Bull Racing, Verstappen fue consultado por Motorsport.com sobre las futuras normativas.

"He hablado con el equipo y he visto los datos en el simulador", afirmó en aquel momento. "Para mí, es bastante horrible".

"Si vas a fondo en la recta de Monza, tienes que empezar a bajar de marcha unos 400 o 500 metros antes del final porque es más rápido. No creo que esa sea la dirección correcta", explicó el neerlandés.

¿Una competición de motores?

Una de las mayores preocupaciones de Verstappen era que la F1 se convirtiera en "una competición entre motores térmicos". Según Mad Max, "quien tenga el motor más potente tendrá una gran ventaja", lo que desataría una costosa carrera de desarrollo. El neerlandés sugería que el enfoque no debería estar en la potencia pura, sino en otros aspectos del rendimiento.

Los coches probablemente tendrán mucho menos resistencia aerodinámica, por lo que será aún más difícil adelantar en recta
Verstappen en su auto durante el GP de China | AP
Verstappen en su auto durante el GP de China | AP

El control de la aerodinámica activa

Otro punto de fricción para el campeón en 2023 fue la aerodinámica activa. "No puedes controlarla. El sistema lo hará por ti, y creo que eso hace que el coche sea muy raro de pilotar", criticó. Verstappen defendía el control total del piloto sobre el comportamiento del monoplaza.

Y en su análisis, Max Verstappen también expresó su preocupación por el peso de los monoplazas: "Y luego el peso volverá a aumentar", sentenció. Sin embargo, la realidad parece contradecir esta predicción. Los coches de Fórmula 1 para 2026 serán los primeros en mucho tiempo en reducir su peso. La masa mínima reglamentaria se ha fijado en 768 kg, una cifra notablemente inferior a los casi 800 kg de los monoplazas de 2025.

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