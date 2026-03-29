"Espero que la F1 recapacite": Carlos Sainz pide cambios al reglamento tras accidente de Bearman en Japón

El aparatoso accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón en la Temporada 2026 encendió nuevamente las alarmas en la Fórmula 1. El piloto de Haas sufrió un fuerte choque a alta velocidad en la Vuelta 22, cuando perdió el control en la Curva Spoon (13) y se estrelló contra el muro.

Aunque por fortuna el piloto británico no sufrió lesiones mayores, más que una contusión en la rodilla derecha, varios de sus compañeros han señalado la urgencia de una revisión a la reglamentación técnica de este año. Entre ellos se encuentra Carlos Sainz, quien consideró que deben aprovechar la pausa de las próximas semanas para una revisión profunda.

Así quedó el auto de Ollie Bearman en el Gran Premio de Japón tras su choque | X: @F1

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre el accidente de Bearman?

El incidente se dio cuando en la Curva Spoon, una de las zonas más técnicas y rápidas del Circuito de Suzuka, el piloto de Haas llegó a una velocidad mucho mayor que Franco Colapinto, quien se encontraba delante. En el afán de evitar al argentino, Ollie perdió el control del auto y se fue al césped, tras lo cual dio un trompo antes de estrellarse contra el muro.

Tras la investigación se encontró que el piloto de Alpine no realizó movimiento alguno que pudiera provocar el accidente, sino que tuvo que ver con una posible falta de energía en la batería y de ahí la enorme diferencia de velocidad entre ambos autos. "Este accidente creo que era cuestión de tiempo".

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

"A la Fórmula 1 le viene muy bien este parón de cinco semanas porque el accidente que hemos visto hoy con Bearman, llevamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase", declaró Sainz en el media pen tras la carrera.

El piloto de Williams consideró que con el uso del 'boost', una nueva modalidad para los adelantamientos en la cual se libera más energía, las diferencia de velocidad pueden llegar hasta 50 kilómetros por hora entre autos. Esta situación complica las maniobras de los pilotos e incluso que algunos "adelantamientos" sean más un movimiento de evasión que de rebase.

En ese sentido, Sainz insistió que deben aprovechar que habrá cinco semanas de descanso (por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita) para hacer una revisión profunda del reglamento. Señaló que por fortuna el accidente de Bearman no pasó a mayores, porque fue en un circuito amplio, pero destacó que en otros escenarios las consecuencias pueden ser catastróficas.

Carlos Sainz durante el Gran Premio de Japón 2026 | AP

"Han sido 50 G de fuerza, en Suzuka con escapatoria, ahora imagínate que vamos a Las Vegas o que vamos a Bakú y el mismo problema que ha tenido Ollie, que le ha sorprendido Franco, lo tenemos en otro circuito, a velocidades más altas como tenemos en Vegas y Bakú y sin escapatoria", añadió el piloto español.

Pide Carlos Sainz una recapacitación

Por último, Sainz reiteró que confía que las autoridades pertinentes se den el tiempo de escuchar a los pilotos y hacer los ajustes necesarios antes del Gran Premio de Miami, el próximo domingo 3 de mayo. "Espero realmente que la Fórmula 1 recapacite y que los equipos no se pongan muy de frente".

"Está claro que esta reglamentación tiene lagunas y tiene problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami y a otro tipo de circuitos", finalizó el piloto. Por ahora, la FIA solo publicó un comunicado en el cual aseguró que tendrán reuniones en abril, pero descartó que por ahora ya haya determinación sobre alguna modificación al reglamento.