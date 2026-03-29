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Fórmula 1

Max Verstappen analiza su retiro de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Japón, según reportes

Verstappen en el garage de Red Bull durante el Gran Premio de Japón | AP
Verstappen en el garage de Red Bull durante el Gran Premio de Japón | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:31 - 29 marzo 2026
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El neerlandés ha tenido un decepcionante inicio de temporada y su futuro en la categoría está en duda

Eliminado en la Q2 y fuera del Top 5 en la carrera en Suzuka, Max Verstappen nuevamente contempla un futuro inmediato lejos de la Fórmula 1. El Gran Premio de Japón, tercera carrera de la Temporada 2026, terminó como otro desaire para el neerlandés, que no oculta su malestar.

Desde la jornada de clasificación, en la cual no superó la Q2, el piloto de Red Bull compartió, una vez más, que no se siente contento. "En este momento no es divertido para mí. Y tampoco será divertido para otras personas", declaró tras la qualy.

¿Viene el retiro para Max Verstappen?

Desde que comenzó la Temporada 2026, el cuatro veces campeón de la categoría ha sido muy crítico de la nueva normativa, misma que convierte -según sus palabras- a la F1 en una "Fórmula E con esteroides". Y la falta de resultados no ayuda para que el piloto se entusiasme más.

Verstappen durante el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 | AP
Verstappen durante el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 | AP

En el Gran Premio de Australia, Verstappen remontó desde el fondo de la parrilla en la P20 hasta la P6, con una buena conducción y favorecido por tres abandonos y dos autos que no iniciaron. Mientras que en China fue uno de los autos que no concluyó la prueba.

Para Suzuka, el panorama no mejoró y tras quedar P11 en la clasificación, solo ganó tres posiciones, con complicaciones para rebasar a Pierre Gasly en Alpine. Además, durante la carrera, el piloto reportó por la radio de equipo problemas con el auto, lo que dificultó su conducción.

Por ello, de acuerdo con el diario De Teleegraf, el piloto una vez más está considerando seriamente retirarse de la categoría, al no sentirse contento con los nuevos autos y el nivel competitivo mostrado. El mismo medio señaló que las próximas serán semanas cruciales en la toma de decisión.

Max Verstappen durante el Gran Premio de Japón | AP
Max Verstappen durante el Gran Premio de Japón | AP

Ante la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, la actividad de la Temporada 2023 se reanudará hasta el Gran Premio de Miami el 3 de mayo. Por lo que Verstappen tendrá semanas de reflexión para tomar una decisión sobre su futuro.

No es la primera vez que el retiro luce cerca

De acuerdo con los reportes, en caso de decidirse por el retiro, Verstappen lo haría una vez concluida la Temporada 2026, por lo que finalizaría de forma anticipada su contrato con Red Bull. Esta situación recuerda a la vista en 2025, cuando el tetracampeón estaba insatisfecho con el desarrollo del RB21.

En ese momento, para Verstappen la molestia era el rezago en comparación de otras escuderías, pero su "renacer" en la segunda mitad de la temporada disipó cualquier duda. Ahora, la incógnita es grande, sobre todo porque el ya probó suerte en Nurburgring y no descarta irse a otras categorías.

"Estoy comprometido al 100% y lo intento seguir dando. Pero no es algo sano en este momento porque no lo estoy disfrutando (...). Tengo otros muchos proyectos que me apasionan. Si parase, no significaría que me quedase parado. No quiero que la gente se sienta mal por mí", declaró en Japón.

Max Verstappen tras la carrera en el Gran Premio de Japón 2026 | AP
Max Verstappen tras la carrera en el Gran Premio de Japón 2026 | AP
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