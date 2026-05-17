¿Quiénes son los dos campeones de la novena temporada de Exatlón México?

La novena temporada de Exatlón México llegó oficialmente a su fin y ya tiene a sus nuevos campeones.

Después de más de 32 semanas de competencia, esfuerzo físico y duelos extremos, Mati Álvarez y Alexis Barraza lograron coronarse como los ganadores absolutos de la edición 2026.

Ambos atletas superaron una final cargada de presión y momentos decisivos, demostrando constancia, velocidad y fortaleza mental para quedarse con el trofeo del reality deportivo más exitoso de TV Azteca.

Mati Álvarez volvió a hacer historia en Exatlón

Mati Álvarez confirmó una vez más por qué es considerada una de las máximas leyendas en la historia del programa.

La atleta roja mostró dominio durante gran parte de la temporada y terminó imponiéndose en la gran final femenil tras superar circuitos sumamente exigentes.

Su experiencia y regularidad terminaron siendo claves para volver a levantar el campeonato.

Mati Álvarez posa para la lente de RÉCORD

Alexis Barraza se quedó con el título varonil

En la rama masculina, Alexis Barraza logró imponerse después de una temporada donde constantemente se mantuvo entre los competidores más sólidos.

El atleta azul cerró de gran manera la competencia y terminó conquistando el campeonato tras una serie final llena de tensión y adrenalina.

Con esto, Exatlón México cerró oficialmente otra temporada llena de rivalidades, momentos virales y competencias extremas que nuevamente lograron conectar con millones de espectadores.