Así se jugará la Final del Clausura 2026

Finalmente terminó la espera y tras una emocionante llave, Cruz Azul se impuso ante las Chivas Rayadas del Guadalajara con un global de 3-4, dejando a un sublíder fuera de su histórico torneo y a la Máquina de Joel Huiqui a dos partidos de conseguir la historia de la décima.

Cruz Azul celebrando su pase a la Gran Final | MEXSPORT

¿Cómo sería la Final al momento?

Tras darse el resultado de la victoria de Cruz Azul sobre Chivas, ya solo falta que Pachuca y Pumas definan el segundo participante de la Final, teniendo en Ciudad Universitaria el desenlace de la llave que por el momento tiene en ventaja a Pachuca.

Con el resultado momentáneo en favor de los Tuzos la Final sería Pachuca vs Cruz Azul, es decir, el tercero del campeonato contra el cuarto, por lo que la vuelta se llevaría a cabo en la cancha del Estadio Hidalgo. No obstante, si Universidad Nacional logra darle vuelta al marcador, C.U. recibirá la vuelta el domingo 24 de mayo.

¿Qué necesitan Pachuca y Pumas para llegar a la Final?

Luego de un emocionante encuentro de Ida en la cancha del Estadio Hidalgo, Pumas y Tuzos ya saben cual es el camino que deben seguir para llegar hasta el último duelo de la Liga MX ante la Máquina de Cruz Azul.

Para que Pachuca avance únicamente necesita empatar el partido o en el mejor de los casos ganarlo por cualquier marcador. Al llevarse la Ida con 1-0, el equipo de Esteban Solari tiene la oportunidades de jugar con el marcador y meter en prisión a los pupilos de Efraín Juárez.

Oussama Idrissi en festejo en el partido de Semifinal entre Pachuca y Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Por su parte, el líder del Clausura 2026 tiene que ganar por la mínima en la cancha de Ciudad Universitaria, pues incluso un 1-0 los pondría en la siguiente etapa (esto gracias al gol de visitante), pero cualquier marcador negativo o empate volvería a dejar al equipo en la orilla de la clasificación.

El cuadro de Pumas recibirá a Pachuca el próximo domingo 17 de mayo a las 19:00 (hora centro de México), donde el equipo de la universidad tendrá la oportunidades de redimirse con su gente, luego de que el América se quedara a centímetros de eliminarlos en los Cuartos de Final.