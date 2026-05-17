Imágenes delicadas: Durísimo golpe deja a Ángel Sepúlveda con ojo morado

La Vuelta de la Semifinal entre Chivas y Cruz Azul dejó grandes momentos, aunque también vivió un par de situaciones que dejó un ambiente de ‘tensión’ en el Estadio Jalisco, uno de ellos el golpe que se llevó el delantero del Rebaño, Ángel Sepúlveda, luego de disputar un balón en tiro de esquina.

Ángel Sepúlveda disutando un balón con Chivas | MEXSPORT

¿Qué le pasó a Sepúlveda?

Durante la segunda parte del juego entre el Rebaño y la Máquina, el equipo de casa buscó con creces llegar hasta el área del equipo visitante, por lo que con centros, disparos de media distancia y tiros libres intentaron encontrar el tanto de la victoria.

Durante uno de los tiros de esquina, el ‘Cuate’ Sepúlveda fiel a su estilo buscó ir por arriba con un remate de cabeza, desafortunadamente la acción provocó un fuerte choque entre el atacante y la defensa de la Máquina.

Semifinal Vuelta Chivas vs Cruz Azul | MEXSPORT

El delantero cayó al césped y de inmediato fue auxiliado por sus compañeros y miembros de su ex equipo. Posteriormente, el árbitro César Arturo Ramos cedió el ingreso de las asistencia y ‘Sepu’ pudo ser retirado.

Tras las asistencias médicas se pudo ver que el atacante tenía el ojo morado e hinchado, dejando incluso muy poca vista para el jugador. Pese al nivel del golpe, el delantero decidió jugar hasta los últimos minutos, desafortunadamente terminó por ser eliminado.

CAPTURA DE PANTALLA

Cruz Azul a la Final

Luego de un gran recibimiento por parte de la afición rojiblanca, el equipo de Chivas saltó al Estadio Jalisco con la responsabilidad de hacer valer su ‘localía’ y conseguir el anhelado pase a la Gran Final del Clausura 2026.

Pese a los intentos del equipo dirigido por Gabriel milito, Joel huiqui logró ser superior en su planteamiento y terminó por llevarse el partido 1-2, dejando un global de 3-4, dejando al equipo de la Noria en una nueva final, ahora sin el América y los ‘fantasmas’ que cargan cada torneo.