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Futbol

"Te quiero como nunca, te aliento como siempre": así fue el espectacular mosaico de Chivas

Previo al duelo de Vuelta de Semifinal, la afición rojiblanca realizó un gran mosaico en el Estadio Jalisco
Alfredo Olivarez Ramírez 19:31 - 16 mayo 2026
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La afición del Rebaño Sagrado respondió en el Estadio Jalisco

La pasión de la afición del Guadalajara volvió a quedar demostrada con un impresionante recibimiento en la cancha del Estadio Jalisco, donde miles de seguidores rojiblancos pintaron de rojo y blanco las tribunas con un impresionante mosaico para apoyar a su equipo desde antes del silbatazo inicial.

Con cánticos y un espectacular despliegue visual en las gradas, la afición creó una auténtica fiesta futbolera que hizo vibrar cada rincón del Coloso de la Calzada Independencia previo al juego ante Cruz Azul.

Afición de Chivas, previo al duelo ante Cruz Azul | IMAGO7

"Te quiero como nunca, te aliento como siempre"

Uno de los momentos más emotivos se vivió en el inicio del encuentro en la cabecera norte del inmueble apareció un enorme trapo con la frase: "Te quiero como nunca, te aliento como siempre", mensaje que desató la emoción de los asistentes y que reflejó el respaldo incondicional de la hinchada hacia el conjunto tapatío.

El colorido trapo y el aliento constante acompañaron la salida de los jugadores de Chivas, quienes fueron recibidos entre aplausos y cánticos por parte de una afición que una vez más dejó claro el ánimo de la afición por regresar a una final 

Afición de Chivas, previo al duelo ante Cruz Azul | IMAGO7

El ambiente en el Estadio Jalisco

El ambiente generado en el Estadio Jalisco se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada, mostrando la conexión que existe entre el equipo y su gente, además del colorido en la tribuna con el mosaico rojiblanco.

Con un recibimiento inmejorable, el Coloso de la Calzada Independencia volvió a vibrar con el tradicional grito de "Chivas, Chivas" que se hizo tan popular en la etapa en la que Guadalajara alcanzó la máxima gloria en esta cancha.

Afición de Chivas afuera del Estadio jalisco | MEXSPORT
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