Chivas lanza épica 'burla' a Atlas previo a las Semifinales del Clausura 2026

A solo unas horas de que comiencen los duelos de Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX los equipos comienzan sus últimos preparativos para recibir el reto más importante de la temporada, aunque algunos con unos contratiempos. En el caso particular de Chivas su cambio de estadio parece no afectar, pués incluso pudieron ‘burlarse’ de su acérrimo rival, Atlas.

Afición de Chivas en serenata previo a Semifinal ante Cruz Azul l X:Chivas

¿Qué pasó entre Chivas y Atlas?

Luego de que el equipo del Rebaño tuvo que cambiar del Estadio Akron al Estadio Jalisco, el equipo más mexicano no dejó pasar la oportunidad de mandar un mensaje al dueño actual del recinto, el Atlas.

A través de sus redes sociales el equipo de Chivas pidió al público llegar a tiempo al estadio para ser parte del mega mosaico con el que planean recibir al equipos, pero lo que llamó la atención fue que en el video que subió el equipo se enfatiza la limpieza de la parte alta del estadio.

🇦🇹 ¡YA ESTÁ TODO LISTOOOO! 🏟️



⌛️Lleguen antes del calentamiento y participen en el Mosaico Rojiblanco 😍 pic.twitter.com/vMXJdvbLyw — CHIVAS (@Chivas) May 16, 2026

La burla cae con la asistencia que presenta el Rojinegro en la temporada, pues por lo general cada que el equipo juega no abren esa zona ya que los boletos no suelen agotarse o llegar hasta la parte alta, es por eso que se ve a la gente de Chivas limpiando el polvo que hay en cada uno de los asientos.

Tras la publicación del polémico video, la gente en redes entendió de inmediato el mensaje y arremetió contra la afición del Atlas. Por su parte, la fiel afición rojinegra no se dejó y defendió que el tema de los accesos es más por logística, causando una riña en redes entre las dos aficiones más importantes de Guadalajara.

Atlas y Chivas en amistoso l X:Chivas

Por la historia

Chivas regresa a una semifinal del futbol mexicano luego de tres años de ausencia, siendo su último recuerdo la remontada en el Estadio Azteca a las Águilas del América, consumando su pase a la Gran Final con un gol de Jesús Chiquete Orozco, desencadenado el famoso ‘efecto Chiquete’.

Ahora el equipo más mexicano llega como el sublíder del torneo y el principal favorito de la serie, sin embargo, enfrente tendrán a un valiente Cruz Azul que saldrá a buscar y proponer un partido que podría signar el camino a la décima.