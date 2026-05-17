¡El rey volverá a Pennsylvania! Aaron Rodgers y Steelers llegan a un acuerdo por un año

¡El retorno del rey! Después de la derrota de los Pittsburgh Steelers ante los Houston Texans en el Juego de Comodines de la Temporada 2025, se especuló mucho sobre el posible retiro de Aaron Rodgers, sin embargo, el mariscal de campo volverá por un año más al equipo de la Ciudad de los Tres Ríos.

De acuerdo con diversos reportes, el ganador del Super Bowl llegó a un acuerdo con los Acereros y firmó un nuevo contrato, en busca de un último baile. Aaron Rodgers disputará el 2026 con Mike McCarthy, el hombre con el que ganó el Trofeo Vince Lombardi en 2011 con los Green Bay Packers.

Rodgers es conocido por tomar poco interés en la temporada baja, sin embargo, todo parece indicar que el veterano quarterback estará en las sesiones voluntarias de prácticas de los Steelers. El año pasado, Aaron se incorporó al equipo después del mini campo obligatorio.

Aaron Rodgers | AFP

¿Cuál es el plan de Pittsburgh?

Desde el retiro de Ben Roethlisberger en 2022, los Pittsburgh Steelers han contado con seis mariscales de campo diferentes. El Equipo del Acero no contempló un futuro en la posición y dejó escapar a varios nombres importantes en los pasados Drafts, por lo que ahora buscará formar a un nuevo quarterback.

En el Draft del 2026, los Pittsburgh Steelers seleccionaron en la tercera ronda a Drew Allar, quien aunque no signifique un futuro inmediato, podría empezar a aprender cosas de Aaron Rodgers.

Aaron Rodgers, con Steelers | AP

Los números de Rodgers con Steelers

Pese a que era un secreto a voces, la firma de Aaron Rodgers con los Steelers en 2025 generó una expectativa pocas veces vista en Pennsylvania. Aunque los mejores años de A-Rod fueron con los Green Bay Packers, su última temporada con los New York Jets no fue del todo mala en cuestión de números, por lo que la expectación creció en Pittsburgh.

En total, Aaron Rodgers estuvo en 16 juegos con los Pittsburgh Steelers, en los que sumó un total de tres mil 322 yardas y 24 pases de anotación; con tan solo siete intercepciones. Pese a que estuvo lejos de sus mejores registros, Rodgers completó el 65.7 por ciento de sus pases.