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Futbol

Carlos Reinoso defiende a Memo Ochoa y ‘arremete’ contra sus detractores

Carlos Reinoso y Guillermo Ochoa | CAPTURA DE PANTALLA / MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 17:53 - 16 mayo 2026
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El histórico jugador del América mostró su respaldo al cinco veces mundialista

Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina y tras la ausencia de Luis Ángel Malagón en la portería tricolor, una de las grandes incógnitas es quién ocupará su lugar, que si bien todo apunta al arquero de Chivas, Raúl ‘Tala’ Rangel, aun hay algunos que confían en el cinco veces mundialista, Guillermo Ochoa, ejemplo de ello el histórico, Carlos Reinoso.

Guillermo Ochoa en un entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Qué dijo Carlos Reinoso?

Mucho se habló y criticó a Javier ‘Vasco’ Aguirre a raíz de la convocatoria de Guillermo Ochoa para la previa del Mundial y por ende para el torneo mismo, pues para el público mexicano el futbolista ya no tiene las capacidades para ser arquero de selección.

Aun así, con todo y las críticas, uno de sus mayores defensores, el histórico ‘8’ del América, el ‘Maestro’ Carlos Reinoso, apareció en redes sociales para defender a uno de sus pupilos estrella.

Carlos Reinoso hace unos años celebrando su cumpleaños 70 | DANIEL GÁMEZ

A través de su cuenta de X, Reinoso publicó una foto donde se ve a Paco Memo en una conferencia de prensa con México. El ex jugador y entrenador confesó tener mucho gusto al ver a su alumno en la Selección Mexicana pese a todas las críticas a su alrededor, además de asegurar que quienes lo juzgan es porque nunca han jugado al futbol.

Que gusto me da ver a Memo tan bien y que triste que lo critique gente que nunca jugó fútbol”, escribió la leyenda del Club América a través de sus redes sociales.
Carlos Reinoso en el banquillo en el duelo contra Pumas | MEXSPORT

Reinoso fiel seguidor de Ochoa

Esta no es la primera vez que el futbolista chileno sale a la defensa del arquero, pues desde sus comienzos en la portería, Reinoso aseguró que Memo es uno de los mejores bajo los tres palos, aun con todo y sus ‘defectos’ que lo persiguieron durante toda su carrera, además de compartir un pasado y una pasión por el América.

Pese a las dudas y cuestionamientos, todo parece indicar que Memo Ochoa jugará su sexto Mundial, aunque con posibilidades muy bajas y que lo haga como titular y más bien sea de manera ‘simbólica’. En caso de concretar su lugar en la lista final de Aguirre, Ochoa se despedirá con la oportunidad de presumir su asistencia en el Mundial de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Guillermo Ochoa esperando ser titular ante Guyana l MEXSPORT
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