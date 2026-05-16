Mourinho revela contacto con el Real Madrid

José Mourinho se acerca cada vez más con el Real Madrid; el estratega portugés selló una victoria importante de 3-1 ante el Estoril y tras duelo del Benfica habló sobre los rumores y expresó que hubo contacto con Florentino Pérez.

‘Mou’ resaltó que por ahora solo tiene la propuesta formal del equipo portugués para su continuidad en el equipo : “La única que tenga en manos es la propuesta del Benfica, que no he visto, pero que Jorge Mendes me ha dado una propuesta estructuralmente muy buena.”

Sin embargo, también resaltó un contacto con el presidente de los Merengues: “Pero también he dicho es verdad que hablado con Florentino Pérez, es verdad que yo no he hablado con nadie de la estructura.. todo esto es verdad". Aunque también resaltó sus deseos que el cuadro blanco gane ante Sevilla.

José Mourinho | AP

¿Hay arreglo entre Mourinho y Real Madrid?

De acuerdo con MARCA, el Real Madrid y José Mourinho llegaron a un acuerdo para una segunda etapa del entrenador lusitano en Valdebebas. El propio medio ibérico indicó que 'The Special One' tomará las riendas del equipo blanco en cuanto termine la actual temporada.

Mourinho reemplazaría a Álvaro Arbeloa, quien llegó como interino tras la destitución de Xabi Alonso. Pese a tener una gran baraja de entrenadores, Florentino Pérez y la dirigencia del Real Madrid llegaron a la conclusión que era necesario mano dura en un vestido lleno de egos, y quien mejor que el luso.

Una etapa más. En mayo de 2010, la dirigencia blanca hizo oficial la llegada de José Mourinho al Real Madrid, tras ganar la Champions de dicha campaña con el Inter de Milán. Sin embargo, Florentino Pérez no trajo al lusitano por conseguir dicha Orejona, fue porque logró ser la "kriptonita" del Barcelona de Pep Guardiola.

José Mourinho, técnico del Benfica | AP

¿Qué pasará con Mbappé?

Sin embargo, el vendaval merengue no cesará con solo la llegada de José Mourinho. De acuerdo con Fabrizio Romano, Florentino Pérez, el todavía presidente del Real Madrid, y Kylian Mbappé se encuentran en una reunión de emergencia.

Kylian Mbappé con Real Madrid en el partido ante Betis en LaLiga | AP