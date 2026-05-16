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Futbol

OFICIAL: Árbitra mexicana pitará la Gran Final del Clausura 2026

El balón de la Liga MX Femenil | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 17:18 - 16 mayo 2026
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Cesia Deysire Campos Sánchez será la encargada de impartir justicia en la Final de Vuelta de la Liga MX Femenil

La representación femenil en el futbol mexicano sigue creciendo y este Clausura 2026 tendrá a una árbitra mexicana debutando en una Final.

Trofeo de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Trofeo de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

La Comisión de Árbitros ha hecho oficiales las designaciones para el partido que definirá al equipo campeón del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil. La gran noticia es el histórico debut de Cesia Deysire Campos Sánchez, quien ha sido elegida como la silbante central para el partido de Vuelta entre América y Rayadas.

Campos Sánchez marcará un hito en su carrera profesional al recibir la responsabilidad de impartir justicia, por primera vez, en el partido más importante del torneo de la Liga MX Femenil.

CUERPO ARBITRAL DE MAYORÍA FEMENIL

Para este trascendental encuentro, la silbante central estará respaldada por un equipo de profesionales conformado por cuatro mujeres y tres hombres, distribuidos de la siguiente manera:

Cesia Deysire Campos Sánchez | IMAGO7

  • Árbitra Central: Cesia Deysire Campos Sánchez

  • Asistente Uno: María Fernanda Ávila Oropeza

  • Asistente Dos: Alejandro De Jesús Martín Del Campo Cortés

  • Cuarto Árbitro: Alfredo Huerta López

  • Asesora: Lucila Venegas Montes

  • VAR: Lizzet Amairany García Olvera

  • AVAR: Ana Cristina Guarneros Lezama

  • Quinto Árbitro: Eduardo Aldahir Barriga Castro

AMÉRICA VS RAYADAS

El partido de Vuelta de la Final del Clausura 2026 se disputará este domingo 17 de mayo a las 12:00 horas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

El panorama llega al rojo vivo, con la escuadra de Rayadas sosteniendo una ligera ventaja de 1-0 conseguida en el partido de Ida, por lo que el América buscará revertir la situación en su casa para levantar el título.

Sam Simental y Scarlett Camberos en la Final de ida entre Rayadas y América en la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Sam Simental y Scarlett Camberos en la Final de ida entre Rayadas y América en la Liga MX Femenil | MEXSPORT
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