OFICIAL: Árbitra mexicana pitará la Gran Final del Clausura 2026

La representación femenil en el futbol mexicano sigue creciendo y este Clausura 2026 tendrá a una árbitra mexicana debutando en una Final.

La Comisión de Árbitros ha hecho oficiales las designaciones para el partido que definirá al equipo campeón del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil . La gran noticia es el histórico debut de Cesia Deysire Campos Sánchez , quien ha sido elegida como la silbante central para el partido de Vuelta entre América y Rayadas.

Campos Sánchez marcará un hito en su carrera profesional al recibir la responsabilidad de impartir justicia, por primera vez, en el partido más importante del torneo de la Liga MX Femenil.

CUERPO ARBITRAL DE MAYORÍA FEMENIL

Para este trascendental encuentro, la silbante central estará respaldada por un equipo de profesionales conformado por cuatro mujeres y tres hombres, distribuidos de la siguiente manera:

AMÉRICA VS RAYADAS

El partido de Vuelta de la Final del Clausura 2026 se disputará este domingo 17 de mayo a las 12:00 horas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

El panorama llega al rojo vivo, con la escuadra de Rayadas sosteniendo una ligera ventaja de 1-0 conseguida en el partido de Ida, por lo que el América buscará revertir la situación en su casa para levantar el título.