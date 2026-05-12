De Hugo Sánchez a Orbelín Pineda: Todos los mexicanos campeones en Europa

Orbelín Pineda volvió a hacer historia en el futbol europeo tras conquistar la Superliga de Grecia con el AEK Atenas en la temporada 2025-2026. El mexicano sumó un nuevo título a su carrera y se convirtió nuevamente en uno de los referentes aztecas más exitosos del futbol internacional, aumentando la lista de futbolistas mexicanos que han logrado coronarse campeones de liga en el viejo continente.

Junto a Orbelín, otro mexicano también celebró recientemente en Europa. El joven Mateo Chávez conquistó la Eredivisie con el AZ Alkmaar, consolidándose como una de las grandes promesas del futbol mexicano. Ambos futbolistas se unieron a una selecta lista histórica que supera los 20 jugadores mexicanos campeones en ligas de Primera División europeas.

Mateo Chávez con el AZ Alkmaar | @AZAlkmaar

Los mexicanos que marcaron historia como campeones en Europa

La historia de los mexicanos campeones en Europa comenzó hace varias décadas en España. José Ramón Sauto fue uno de los pioneros al conquistar LaLiga con el Real Madrid en las temporadas 1933-34 y 1935-36, mientras que Hugo Sánchez se convirtió en leyenda absoluta del club merengue tras ganar cinco títulos consecutivos entre 1985 y 1990. Posteriormente, Rafael Márquez brilló con el FC Barcelona conquistando cuatro ligas, además de dejar huella también en Francia con el AS Mónaco.

En los Países Bajos, varios futbolistas mexicanos construyeron una tradición ganadora. Andrés Guardado, Carlos Salcido, Héctor Moreno, Hirving Lozano, Edson Álvarez y Santiago Giménez lograron coronarse en la Eredivisie con clubes como PSV Eindhoven, Ajax y Feyenoord. Ahora, Mateo Chávez se sumó a esa lista tras levantar el campeonato con AZ Alkmaar durante la temporada 2025-2026.

Hugo Sánchez con el Real Madrid | MEXSPORT

Portugal también ha sido una tierra importante para los futbolistas mexicanos. Héctor Herrera, Jesús 'Tecatito' Corona, Miguel Layún y Diego Reyes consiguieron títulos de liga con el FC Porto, mientras que en otras competencias destacaron figuras como Javier 'Chicharito' Hernández, bicampeón de la Premier League con Manchester United, o Hirving 'Chucky' Lozano, quien conquistó la Serie A con Napoli en la histórica campaña 2022-2023.

Orbelín Pineda y la nueva generación mantienen viva la tradición

El reciente campeonato de Orbelín Pineda con AEK Atenas reafirma el gran momento que vive el futbol mexicano en Europa. El mediocampista suma ya varias coronas en Grecia y se mantiene como una de las piezas más importantes del equipo dirigido por Matías Almeyda, consolidándose además como uno de los mexicanos más constantes en el futbol europeo en los últimos años.

Rafa Márquez festeja un gol con el Barcelona | EFE

Mientras tanto, futbolistas como Santiago Giménez, Edson Álvarez, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo continúan destacando en algunas de las ligas más competitivas del mundo. Aunque no todos pudieron conquistar títulos esta temporada, sí lograron consolidarse como referentes en sus respectivos clubes gracias a su rendimiento y regularidad durante la campaña 2025-2026.