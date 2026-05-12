Chicharito Hernández pensó en retirarse tras su salida de Chivas: "Necesitaba alejarme del futbol"

El delantero mexicano Javier Hernández confesó que estuvo cerca del retiro profesional luego de concluir su segunda etapa con las Club Deportivo Guadalajara, periodo en el que aseguró haber perdido el amor por el futbol y atravesado momentos complicados tanto dentro como fuera de las canchas.

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana compartió detalles sobre el cierre de 2025, etapa que calificó como difícil, aunque reconoció que actualmente vive una etapa distinta y enfocada en su bienestar personal.

Chicharito en lamento en el Clausura 2026 tras fallar penal ante Cruz Azul | IMAGO7

Con seis meses alejado de la actividad profesional y sin un equipo confirmado para el presente semestre, el futuro de Hernández Balcazar continúa siendo incierto. No obstante, el atacante mexicano dejó abierta la posibilidad de iniciar un nuevo capítulo en su carrera durante las próximas semanas.

Durante una charla reciente, el delantero explicó que tras finalizar su paso por Chivas contempló seriamente la opción de poner fin a su trayectoria como futbolista profesional.

“Creo que me podía haber retirado después de lo de Chivas y de todo ese paso. Más allá de cómo fueron las cosas, obviamente siempre quiero que me vaya muy bien, pero bueno, pasa así”, expresó el atacante mexicano para TUDN

Chicharito en celebración con Chivas ante Rayados en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Chicharito reconoció que atravesó meses complicados

El exjugador señaló que los últimos meses de 2025 representaron uno de los momentos más complejos de su carrera reciente. De acuerdo con sus declaraciones, el cambio de año marcó también una transformación en su estado emocional y personal, situación que le permitió reencontrarse consigo mismo y disfrutar nuevamente de aspectos relacionados con el futbol y su vida cotidiana.

Noviembre y diciembre fueron muy duros, pero ahora sí que el año nuevo me cayó muy bien. La verdad que estoy muy pleno, estoy muy feliz, estoy creciendo muchísimo”, comentó Hernández, aunque también detalló que decidió aprovechar este periodo sin actividad oficial como una pausa necesaria para sanar distintos aspectos personales y replantear su futuro profesional. “Estoy disfrutando de esta etapa, que este año entre comillas me lo tomé sabático, para poder sanar, reacomodar, poner todo en perspectiva y disfrutar

Chicharito Hernández fue campeón de goleo en el Bicentenario 2010 | MexSport

El futuro de Javier Hernández sigue siendo una incógnita

A pesar de no tener equipo actualmente, Javier Hernández reiteró que mantiene la intención de seguir activo dentro del futbol profesional, aunque por ahora no existe un anuncio oficial sobre el club donde podría continuar su carrera.

“Necesitaba ahora sí que alejarme un poco y créeme que estoy muy feliz, muy muy feliz... Ahora estoy viendo un proyecto de corto y largo plazo para volver”, concluyó el atacante mexicano.