Clima 12 de mayo Frente Frío 50 traerá tormentas y caída de granizo

El avance del Frente Frío 50 provocará un fuerte cambio en las condiciones del clima en México durante la noche de este lunes 11 y la madrugada del martes 12 de mayo de 2026. La combinación de este sistema frontal con canales de baja presión y humedad proveniente del océano Pacífico y el Mar Caribe ocasionará lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperaturas en gran parte del territorio nacional.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que los estados con mayor riesgo por precipitaciones torrenciales serán Hidalgo, Puebla y Veracruz, principalmente en regiones del noreste y sureste hidalguense, así como el norte y este poblano y veracruzano.

Conagua y el SMN alertaron por posibles inundaciones, deslaves y caída de granizo este 12 de mayo./ RS

Además, el pronóstico contempla lluvias intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro, mientras que entidades del centro y sur del país registrarán tormentas eléctricas, posibles granizadas y fuertes acumulados de agua.

¿Qué estados tendrán más lluvias y tormentas este martes?

El reporte meteorológico señala que Tlaxcala, Estado de México y Oaxaca presentarán lluvias muy fuertes durante las próximas horas. En tanto, la Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Nuevo León y Guanajuato tendrán lluvias importantes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La interacción entre el Frente Frío 50 y una vaguada extendida sobre el oriente, centro y sureste del país también provocará descenso de temperaturas en regiones del norte, noreste y centro de México, además de rachas de viento en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Las autoridades recomendaron evitar zonas inundadas y asegurar objetos ante las fuertes ráfagas de viento./ X: @SGIRPC_CDMX

Por otra parte, la corriente en chorro subtropical favorecerá el ingreso de humedad desde el Pacífico hacia el occidente del país, lo que incrementará el potencial de lluvias fuertes en Guerrero, además de precipitaciones importantes en Jalisco y Michoacán.

También se esperan chubascos en Colima, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, así como lluvias aisladas en Sonora, Sinaloa y Nayarit. Mientras tanto, en la península de Yucatán se pronostican lluvias ligeras en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Seguirá la onda de calor pese al Frente Frío 50?

Aunque el sistema frontal provocará lluvias y ambiente más fresco en algunas regiones, la onda de calor continuará afectando gran parte del país. De acuerdo con el SMN, persistirán temperaturas elevadas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla.

Sin embargo, las autoridades meteorológicas señalaron que las altas temperaturas comenzarán a disminuir gradualmente en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

El SMN pronosticó ambiente fresco por la mañana y lluvias con granizo por la tarde en la CDMX./ RS

La Conagua advirtió que las lluvias fuertes a torrenciales podrían ocasionar incremento en niveles de ríos y arroyos, además de deslaves, inundaciones y encharcamientos urbanos. Asimismo, las rachas de viento podrían provocar caída de árboles, anuncios espectaculares y daños en estructuras ligeras.

¿Cómo estará el clima en la CDMX este 12 de mayo?

Para la Ciudad de México, el SMN pronosticó cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana se espera ambiente fresco con presencia de bruma y, por la tarde, condiciones templadas con probabilidad de lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima estimada para la capital será de 22 a 24 grados, mientras que la mínima oscilará entre 13 y 15 grados Celsius. Además, se prevén vientos del norte de entre 10 y 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.