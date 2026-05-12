¿Te llegó un mensaje de estos números? Podría tratarse de una estafa en WhatsApp

Los fraudes digitales a través de WhatsApp continúan aumentando y ahora expertos en ciberseguridad alertaron sobre el uso de números internacionales desconocidos para engañar a usuarios y obtener datos personales o bancarios. Autoridades recomendaron evitar responder llamadas o mensajes provenientes del extranjero cuando no se identifique al contacto.

La Policía Cibernética explicó que muchos delincuentes aprovechan la curiosidad de las personas para hacerlas interactuar con mensajes sospechosos enviados desde otros países. Estas prácticas pueden derivar en fraudes financieros, robo de identidad e incluso acceso no autorizado a cuentas personales.

Expertos en ciberseguridad alertaron sobre fraudes en WhatsApp realizados mediante números internacionales desconocidos./ Pixabay

Los llamados prefijos internacionales son los códigos numéricos que aparecen antes de cada número telefónico y permiten identificar desde qué país proviene una llamada o mensaje. En México, el prefijo oficial es +52, por lo que cualquier combinación diferente corresponde a una línea extranjera.

Especialistas señalaron que, aunque recibir mensajes internacionales no siempre representa un riesgo, varios grupos de ciberdelincuentes utilizan números de otros países porque suelen generar menos desconfianza y son más difíciles de rastrear para los usuarios.

Firmas de seguridad digital como McAfee advirtieron que la falta de conocimiento sobre este tipo de amenazas facilita que muchas personas caigan rápidamente en engaños relacionados con falsas ofertas de trabajo, supuestos premios, promociones inexistentes o alertas bancarias falsas.

Los prefijos telefónicos permiten identificar el país de origen de llamadas y mensajes recibidos en WhatsApp./ Pixabay

¿Qué prefijos de WhatsApp son los más relacionados con llamadas sospechosas?

Plataformas dedicadas a identificar números de spam como Tellows y QuienHabla detectaron varios prefijos internacionales vinculados frecuentemente con mensajes fraudulentos o llamadas sospechosas. Entre los códigos más reportados aparecen: +251 de Etiopía

+27 de Sudáfrica

+62 de Indonesia

+855 de Camboya

+355 de Albania

+225 de Costa de Marfil

+233 de Ghana

+234 de Nigeria

+98 de Irán

+237 de Camerún

Expertos aclararon que no todos los números provenientes de esos países están relacionados con delitos; sin embargo, recomendaron no responder si el remitente es desconocido o si el contenido del mensaje resulta sospechoso.

¿Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp ante posibles fraudes?

Especialistas en seguridad digital aconsejaron evitar abrir enlaces enviados por números desconocidos y nunca compartir contraseñas, códigos de verificación o información bancaria mediante mensajes.

Autoridades aconsejan activar la verificación en dos pasos para proteger cuentas de WhatsApp./ Pixabay