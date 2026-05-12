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NFL

Bills vs. Lions: Duelo de potencias que inaugura el Thursday Night Football 2026

Los Bills designaron a su nuevo entrenador en jefe
Los Bills designaron a su nuevo entrenador en jefe
Estephania Carrera
Estephania Carrera 19:27 - 11 mayo 2026
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La NFL abre oficialmente su cartelera de jueves en la Semana 2 con un choque de alto voltaje que será transmitido de manera exclusiva a través de streaming

La NFL regresa con su horario estelar de media semana y no pudo elegir un mejor escenario para el debut del Thursday Night Football en esta temporada 2026. Buffalo y Detroit protagonizarán una batalla táctica que promete ser el termómetro perfecto para medir el nivel de ambas conferencias en este inicio de campaña.

El equipo de Buffalo llega con la consigna de demostrar que su ventana de campeonato sigue abierta. Con un Josh Allen que mantiene su agresividad tanto en el aire como por tierra, la ofensiva de los Bills busca explotar las debilidades de la secundaria rival. La clave para Buffalo será el control del reloj y evitar las entregas de balón que históricamente les han pasado factura en partidos nocturnos.

Lions viajará a Alemania a disputar partido oficial| AP

Por su parte, los Lions de Dan Campbell llegan con ese sello de resiliencia y físico que los caracteriza. Detroit se ha convertido en un equipo sumamente equilibrado, con un juego terrestre castigador y una defensiva que presiona al mariscal de campo de manera constante. Jugar en horario estelar es la oportunidad perfecta para que los Lions confirmen que ya no son solo una sorpresa, sino una potencia establecida en la NFC.

Horario y transmisión oficial

Para que no te pierdas el arranque de la Semana 2, aquí tienes la información logística:

  • Fecha: Jueves 17 de noviembre de 2026.

  • Horario: 18:15 hrs (Tiempo del Centro de México).

  • Transmisión: Prime Video.

Josh Allen guía a los Bills a la Ronda Divisional | AP

A diferencia de los domingos, donde la atención se divide entre una decena de partidos simultáneos, el jueves ofrece un escenario único. Es el único juego en ese horario, lo que significa que todos los ojos están en la NFL, aficionados, analistas y jugadores de otros equipos, están puestos sobre el mismo emparrillado.

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