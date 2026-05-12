Bills vs. Lions: Duelo de potencias que inaugura el Thursday Night Football 2026

La NFL regresa con su horario estelar de media semana y no pudo elegir un mejor escenario para el debut del Thursday Night Football en esta temporada 2026. Buffalo y Detroit protagonizarán una batalla táctica que promete ser el termómetro perfecto para medir el nivel de ambas conferencias en este inicio de campaña.

El equipo de Buffalo llega con la consigna de demostrar que su ventana de campeonato sigue abierta. Con un Josh Allen que mantiene su agresividad tanto en el aire como por tierra, la ofensiva de los Bills busca explotar las debilidades de la secundaria rival. La clave para Buffalo será el control del reloj y evitar las entregas de balón que históricamente les han pasado factura en partidos nocturnos.

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Por su parte, los Lions de Dan Campbell llegan con ese sello de resiliencia y físico que los caracteriza. Detroit se ha convertido en un equipo sumamente equilibrado, con un juego terrestre castigador y una defensiva que presiona al mariscal de campo de manera constante. Jugar en horario estelar es la oportunidad perfecta para que los Lions confirmen que ya no son solo una sorpresa, sino una potencia establecida en la NFC.

Horario y transmisión oficial

Para que no te pierdas el arranque de la Semana 2, aquí tienes la información logística:

Fecha: Jueves 17 de noviembre de 2026.

Horario: 18:15 hrs (Tiempo del Centro de México).

Transmisión: Prime Video.

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