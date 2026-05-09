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NFL

Buffalo Bills estrenarán un estadio futurista para la temporada 2026

Buffalo Bills estrenarán el nuevo Highmark Stadium | BuffaloBills
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 21:09 - 08 mayo 2026
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La franquicia de la NFL se prepara para abrir una nueva etapa con un recinto multimillonario que promete revolucionar la experiencia de los aficionados.

Los Bills de Buffalo están cada vez más cerca de inaugurar su nuevo hogar. El moderno recinto abrirá oficialmente para la temporada 2026 de la NFL. El nuevo Highmark Stadium tendrá capacidad para más de 60 mil aficionados. Además, contará con tecnología de última generación y zonas premium.

La construcción comenzó en 2023 y actualmente el proyecto ya supera el 90 por ciento de avance. El estadio está ubicado frente al antiguo inmueble del equipo.

Un estadio pensado para soportar el clima extremo
Buffalo Bills estrenarán el nuevo Highmark Stadium | BuffaloBills

Uno de los aspectos más llamativos será su diseño parcialmente techado. Cerca del 60 por ciento de los asientos estarán protegidos del frío y la nieve. El recinto tendrá un costo cercano a los 2.2 mil millones de dólares. Será uno de los proyectos más caros en la historia reciente de la NFL.

Mientras el nuevo estadio toma forma, el antiguo Highmark Stadium ya comenzó su proceso de demolición. Algunos artículos históricos incluso serán subastados para los aficionados. La franquicia espera que el inmueble marque el inicio de una nueva era. Los Bills buscarán convertir su nueva casa en una de las sedes más imponentes de toda la liga.

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