Buffalo Bills estrenarán un estadio futurista para la temporada 2026

Los Bills de Buffalo están cada vez más cerca de inaugurar su nuevo hogar. El moderno recinto abrirá oficialmente para la temporada 2026 de la NFL. El nuevo Highmark Stadium tendrá capacidad para más de 60 mil aficionados. Además, contará con tecnología de última generación y zonas premium.

La construcción comenzó en 2023 y actualmente el proyecto ya supera el 90 por ciento de avance. El estadio está ubicado frente al antiguo inmueble del equipo.

Un estadio pensado para soportar el clima extremo

Buffalo Bills estrenarán el nuevo Highmark Stadium | BuffaloBills

Uno de los aspectos más llamativos será su diseño parcialmente techado. Cerca del 60 por ciento de los asientos estarán protegidos del frío y la nieve. El recinto tendrá un costo cercano a los 2.2 mil millones de dólares. Será uno de los proyectos más caros en la historia reciente de la NFL.