Ponchito González lanza mensaje previo al Cruz Azul vs Atlas

Se acerca el juego de Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 en la Liga MX, la serie entre Cruz Azul y Atlas sigue abierta luego de un cerrado 3-2 en el Jalisco a favor de La Máquina; previo al segundo capítulo, Ponchito González ha dejado un mensaje.

¿Qué dijo Ponchito?

El mediocampista de los Rojinegros resaltó el positivismo en este duelo, sin dejar de lado la fe en busca de dar el zarpazo ante el favorito: “Tenemos mucho por delante por ganar y lo tenemos que ver siendo muy positivos, fe de encarar este partido y estar entre los primeros cuatro”, resaltó para TUDN.

Ponchito González celebra gol con Atlas | MEXSPORT

González habló sobre la ausencia de Erik Lira: “Sí, es un equipo de muchos nombres que también tienen mucha calidad, tiene muy buen juego, pero más allá de enfocarnos en ellos hay que enfocarnos en nuestras fortalezas y en lo que tenemos que trabajar partido a partido.”

“Ahora vamos a encarar al mejor Cruz Azul en su casa y vamos a tratar de encontrar la mejor versión de nosotros y hacer el mejor partido para estar en Semifinales”, mencionó el canterano que fue clave en la victoria ante el América en Jornada 17 para meterse a Liguilla.

Charly Rodríguez, jugador de Cruz Azul, en partido ante Atlas | IMAGO7

¿Cómo fue la Ida?

Cruz Azul se llevó una valiosa victoria de 2-3 ante Atlas. Cuando el primer tiempo agonizaba, Rodolfo Rotondi aprovechó un rebote en el área para abrir el marcador con el 1-0, silenciando momentáneamente a la afición local.

En la segunda mitad, Vargas volvió a lucirse con al menos dos intervenciones de gran nivel. Sin embargo, en la tercera llegada clara, Christian Ebere apareció para ampliar la ventaja tras un descuido defensivo, empujando el balón para el 2-0.

El golpe dejó aturdido al Atlas, pero el empuje de su gente reanimó al equipo. Alfonso González recortó distancias con un certero remate de cabeza, devolviendo la esperanza a los rojinegros. El impulso se tradujo en el empate poco después, cuando un empujón sobre Rodríguez dentro del área derivó en un penal que Aldo Rocha convirtió con autoridad para el 2-2, desatando la euforia en el Estadio Jalisco.

Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT