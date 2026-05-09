BTS regresará a México en 2027; Claudia Sheinbaum confirma nueva visita del grupo de K-pop

El furor por BTS en México sigue creciendo y ahora las ARMY mexicanas ya tienen una nueva razón para emocionarse. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el grupo surcoreano regresará al país en 2027, luego de la reunión que sostuvo con los siete integrantes en Palacio Nacional.

El anuncio ocurre después de la visita oficial de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook a la Ciudad de México, donde también saludaron a miles de fans desde el balcón presidencial.

Claudia Sheinbaum junto a los integrantes de BTS en México. / X:@Claudiashein

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el regreso de BTS?

La mandataria aseguró que el encuentro con la banda fue positivo y destacó el impacto que BTS tiene entre jóvenes mexicanos. Además, señaló que alrededor de 50 mil personas acudieron al Zócalo capitalino para intentar ver al grupo durante su visita a Palacio Nacional.

En el video difundido por Presidencia, los integrantes de BTS aceptaron la invitación para volver a México en 2027, lo que rápidamente desató reacciones en redes sociales.

La noticia llega en medio del éxito de la gira mundial “Arirang World Tour”, con la que BTS regresó oficialmente a los escenarios tras concluir su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

¡BTS regresa a México en 2027! pic.twitter.com/JFbCejFONa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 9, 2026

BTS desató locura total en México

La agrupación agotó en tiempo récord las fechas programadas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, provocando largas filas virtuales y alta demanda de boletos entre fans mexicanos.

Incluso, la presidenta reconoció previamente que buscó gestionar más conciertos debido a la enorme demanda que generó el grupo en el país.

El impacto de BTS en México también provocó movilizaciones masivas de fans y abrió discusiones sobre la reventa de boletos y la regulación de plataformas de entretenimiento.

Más de 50 mil personas se dieron cita a la plancha del Zócalo para ver por unos minutos a BTS / Especial

¿Habrá concierto gratis de BTS en el Zócalo?

Hasta el momento, el gobierno federal no ha confirmado un concierto gratuito de BTS en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, Sheinbaum adelantó que más adelante se darán a conocer detalles sobre el regreso del grupo y posibles actividades relacionadas con su visita.