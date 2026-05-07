BTS en México: lista de objetos prohibidos y qué sí puedes llevar a los conciertos en el Estadio GNP
La llegada de BTS a México desató una auténtica locura entre el ARMY, pero antes de asistir a cualquiera de los conciertos en el Estadio GNP Seguros, los fans deberán revisar cuidadosamente las reglas de acceso para evitar problemas al entrar.
El recinto y los organizadores dieron a conocer la lista de objetos permitidos y prohibidos para los conciertos de la gira “ARIRANG”, que tendrá presentaciones los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en la Ciudad de México.
Las restricciones buscan garantizar la seguridad de los asistentes y agilizar el ingreso al evento, donde se esperan llenos totales en las tres fechas.
¿Qué NO puedes llevar al concierto de BTS en CDMX?
El Estadio GNP Seguros informó que existe una larga lista de artículos que no podrán ingresar al venue por motivos de seguridad.
Entre los objetos prohibidos destacan:
Sustancias ilegales y drogas
Armas, navajas y pirotecnia
Aerosoles y perfumes
Encendedores y cigarros electrónicos
Comida y bebidas externas
Paraguas y sombrillas
Mochilas grandes mayores a 30x30 centímetros
Cámaras profesionales y equipo de grabación
Selfie sticks, tripiés y GoPro
Plumones, pintura en aerosol y publicidad
Sillas, casas de campaña y cobijas
Máscaras, luces láser y cornetas
Además, el recinto advirtió que cualquier objeto considerado riesgoso o que no cumpla las medidas de seguridad también podrá ser retirado, incluso si no aparece explícitamente en la lista oficial.
¿Qué sí se puede llevar al concierto de BTS?
Aunque existen varias restricciones, los organizadores sí permitirán el ingreso de algunos artículos comunes entre fans de K-pop y asistentes a conciertos.
Entre los objetos permitidos se encuentran:
Lightsticks oficiales con baterías
Baterías extra para lightsticks
Peluches y llaveros
Celulares y baterías portátiles
Tapones para oído
Lentes de sol y sombreros
Cámaras no profesionales
Bolsas pequeñas de un compartimento
Carteles y banners con medidas específicas
Bloqueador solar en crema
Medicamentos con receta médica vigente
Las autoridades del recinto también señalaron que los productos de higiene personal, como toallas sanitarias o maquillaje, deberán cumplir ciertas condiciones para poder ingresar.
Consejos finales para un ingreso rápido y sin contratiempos
Lleva solo lo indispensable.
Considera una bolsa pequeña o transparente para pasar rápido la revisión.
Ten a la mano tu boleto
Evita cargar objetos que puedan ser retenidos en el filtro de acceso.
Llega temprano para no perder el inicio del show.