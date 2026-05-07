Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

BTS en México: lista de objetos prohibidos y qué sí puedes llevar a los conciertos en el Estadio GNP

BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo / Especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:25 - 07 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Si vas a ver a BTS en CDMX, esto es lo que debes saber antes de llegar al recinto

La llegada de BTS a México desató una auténtica locura entre el ARMY, pero antes de asistir a cualquiera de los conciertos en el Estadio GNP Seguros, los fans deberán revisar cuidadosamente las reglas de acceso para evitar problemas al entrar.

El recinto y los organizadores dieron a conocer la lista de objetos permitidos y prohibidos para los conciertos de la gira “ARIRANG”, que tendrá presentaciones los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en la Ciudad de México.

Las restricciones buscan garantizar la seguridad de los asistentes y agilizar el ingreso al evento, donde se esperan llenos totales en las tres fechas.

La gira de BTS en CDMX comienza hoy 7 de mayo. / FB: @bangtan.official

¿Qué NO puedes llevar al concierto de BTS en CDMX?

El Estadio GNP Seguros informó que existe una larga lista de artículos que no podrán ingresar al venue por motivos de seguridad.

Entre los objetos prohibidos destacan:

  • Sustancias ilegales y drogas

  • Armas, navajas y pirotecnia

  • Aerosoles y perfumes

  • Encendedores y cigarros electrónicos

  • Comida y bebidas externas

  • Paraguas y sombrillas

  • Mochilas grandes mayores a 30x30 centímetros

  • Cámaras profesionales y equipo de grabación

  • Selfie sticks, tripiés y GoPro

  • Plumones, pintura en aerosol y publicidad

  • Sillas, casas de campaña y cobijas

  • Máscaras, luces láser y cornetas

Además, el recinto advirtió que cualquier objeto considerado riesgoso o que no cumpla las medidas de seguridad también podrá ser retirado, incluso si no aparece explícitamente en la lista oficial.

BTS se presentará en el Estadio GNP con tres conciertos que marcarán uno de los eventos más grandes del mes./ AP

¿Qué sí se puede llevar al concierto de BTS?

Aunque existen varias restricciones, los organizadores sí permitirán el ingreso de algunos artículos comunes entre fans de K-pop y asistentes a conciertos.

Entre los objetos permitidos se encuentran:

  • Lightsticks oficiales con baterías

  • Baterías extra para lightsticks

  • Peluches y llaveros

  • Celulares y baterías portátiles

  • Tapones para oído

  • Lentes de sol y sombreros

  • Cámaras no profesionales

  • Bolsas pequeñas de un compartimento

  • Carteles y banners con medidas específicas

  • Bloqueador solar en crema

  • Medicamentos con receta médica vigente

Las autoridades del recinto también señalaron que los productos de higiene personal, como toallas sanitarias o maquillaje, deberán cumplir ciertas condiciones para poder ingresar.

Fans celebran el éxito de ARIRANG, el nuevo álbum de BTS./ AP

Consejos finales para un ingreso rápido y sin contratiempos

  • Lleva solo lo indispensable.

  • Considera una bolsa pequeña o transparente para pasar rápido la revisión.

  • Ten a la mano tu boleto

  • Evita cargar objetos que puedan ser retenidos en el filtro de acceso.

  • Llega temprano para no perder el inicio del show.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Música
Lo Último
16:10 Aston Villa hace historia y jugará una nueva final europea tras eliminar al Nottigham Forest
15:55 “No hice daño a nadie”: El Chapo Guzmán envía nueva carta y pide ser extraditado a México
15:34 ¡Se pudrió todo! Esto es lo que pasó con el Real Madrid
15:29 Keylor Navas resta importancia a la alineación indebida de América en la Ida de Cuartos de Final
15:28 Permanencia del Turco Mohamed dependerá de la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF
15:25 ¿Hay vacuna contra el hantavirus? Esto se sabe
15:25 "Todos quieren esto": Cadillac revoluciona las redes con el "Dream Team" de la F1
15:19 ¡A la Final! Aston Villa remonta y luchará por el título de Europa League
15:12 ¡SELECCIONADOS LIBRES PARA EL FIN DE SEMANA! La Liguilla los espera
15:07 UNAM alerta por fraude digital contra alumnos; así operan los dominios falsos