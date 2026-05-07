BTS en México: lista de objetos prohibidos y qué sí puedes llevar a los conciertos en el Estadio GNP

La llegada de BTS a México desató una auténtica locura entre el ARMY, pero antes de asistir a cualquiera de los conciertos en el Estadio GNP Seguros, los fans deberán revisar cuidadosamente las reglas de acceso para evitar problemas al entrar.

El recinto y los organizadores dieron a conocer la lista de objetos permitidos y prohibidos para los conciertos de la gira “ARIRANG”, que tendrá presentaciones los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en la Ciudad de México.

Las restricciones buscan garantizar la seguridad de los asistentes y agilizar el ingreso al evento, donde se esperan llenos totales en las tres fechas.

La gira de BTS en CDMX comienza hoy 7 de mayo. / FB: @bangtan.official

¿Qué NO puedes llevar al concierto de BTS en CDMX?

El Estadio GNP Seguros informó que existe una larga lista de artículos que no podrán ingresar al venue por motivos de seguridad. Entre los objetos prohibidos destacan: Sustancias ilegales y drogas

Armas, navajas y pirotecnia

Aerosoles y perfumes

Encendedores y cigarros electrónicos

Comida y bebidas externas

Paraguas y sombrillas

Mochilas grandes mayores a 30x30 centímetros

Cámaras profesionales y equipo de grabación

Selfie sticks, tripiés y GoPro

Plumones, pintura en aerosol y publicidad

Sillas, casas de campaña y cobijas

Máscaras, luces láser y cornetas Además, el recinto advirtió que cualquier objeto considerado riesgoso o que no cumpla las medidas de seguridad también podrá ser retirado, incluso si no aparece explícitamente en la lista oficial.

BTS se presentará en el Estadio GNP con tres conciertos que marcarán uno de los eventos más grandes del mes./ AP

¿Qué sí se puede llevar al concierto de BTS?

Aunque existen varias restricciones, los organizadores sí permitirán el ingreso de algunos artículos comunes entre fans de K-pop y asistentes a conciertos. Entre los objetos permitidos se encuentran: Lightsticks oficiales con baterías

Baterías extra para lightsticks

Peluches y llaveros

Celulares y baterías portátiles

Tapones para oído

Lentes de sol y sombreros

Cámaras no profesionales

Bolsas pequeñas de un compartimento

Carteles y banners con medidas específicas

Bloqueador solar en crema

Medicamentos con receta médica vigente Las autoridades del recinto también señalaron que los productos de higiene personal, como toallas sanitarias o maquillaje, deberán cumplir ciertas condiciones para poder ingresar.

Fans celebran el éxito de ARIRANG, el nuevo álbum de BTS./ AP

Consejos finales para un ingreso rápido y sin contratiempos