Los mejores goles del América a Pumas en Ciudad Universitaria

Una de las rivalidades más grandes e importantes de México es la las Águilas del América y los Pumas de la UNAM, misma que si bien no está bautizada como ‘Clásico’, si es uno de los encuentros más pasionales del balompié nacional, solo por debajo del Clásico Nacional y el Clásico Joven.

América vs Pumas | MEXSPORT

Pumas vs América, rivalidades, pasión y gloria

El cuadro azulcrema es el equipo que goza de más rivalidades dentro de su torneo de liga, levantando pasiones y paralizando al país cada que estos duelo se llevan a cabo. Sin embargo, dentro del campo unos lo viven de otra manera, en el caso del América vs Pumas, desde la ‘cuna’.

Los dueños de Ciudad Universitaria y los del nido de Coapa viven una de las rivalidades más longevas, la cual inició formalmente el 1 de julio de 1962 cuando tuvieron su primer enfrentamiento, pero la verdadera pasión ‘nació’ a partir de la década de los 80 's, comenzando con la final de 1984-85, ganada por las Águilas.

Desde entonces, ambos equipos denominados ‘Grandes’ dentro de la Liga MX, han regalado grandes enfrentamientos, tanto en temporada regular como en Liguilla, por ende, dejando goles imborrables atrás del tiempo, especialmente el club de Coapa, equipo que goza de hacer ‘pinceladas’ en la casa de Pumas, el mítico Olímpico Universitario.

Juninho celebra en el América vs Pumas l Miguel Pontón

Miguel Ángel Gamboa (1980)

Durante el comienzo de la rivalidad, Miguel Ángel Gamboa, futbolista chileno, marcó para el América un auténtico golazo. Luego de recibir un balón elevado en los linderos del área, el de Santiago golpeo de volea de pierna zurda para vencer a Olaf Heredia, entonces portero de Pumas.

CAPTURA DE PANTALLA

Salvador Cabañas (Apertura 2009)

En el duelo de temporada regular, el paraguayo marcó dos goles en la derrota de las Águilas en Ciudad Universitaria. Durante la Jornada 15 del Apertura 2009, Cabañas marcó un golazo de tiro libre a Sergio Bernal, clavando el balón en el ángulo derecho del arquero.

Salvador Cabañas en un partido del América | MEXSPORT

Germán Villa (Clausura 2007)

Uno de los más recordados en el nuevo milenio es el de Germán Villa. El futbolista mexicano prendió un balón de pierna derecha en los linderos del área chica, poniendo el balón en la esquina derecha de Rogelio Rodríguez.

Germán Villa como capitán del América | MEXSPORT

Ángel Reyna (Clausura 2011)

En la Jornada 17 del Apertura 2011, Américo llegó como víctima, pues tenía que derrotar al líder, Pumas, para ingresar a Liguilla. Ángel Reyna se encargó de lograr el cometido luego de hacer una gran jugada individual hasta vencer a Pikolin Palacios con un disparo cruzado.

Ángel Reyna anota dos para el América (FOTO: YOLANDA ESCOBAR)

Andrés Andrade (Apertura 2015)

En una edición más de esta rivalidades en Liguilla, Pumas sufrió en un recordado partido de Vuelta en las Semifinales del Apertura 2015, pues Andrés ‘Rifle’ Andrade marcó un golazo al ángulo izquierdo del arco de Alejandro ‘Pikolín’ Palacios, lo que acercó al América a la Final, aunque no fue suficiente.