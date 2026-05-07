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Futbol

Cuauhtémoc Blanco firma playera de Chivas… ¡y después la patea! El video se vuelve viral

Cuauhtémoc Blanco firma playera de Chivas… ¡y después la patea! El video se vuelve viral | lauragarciavega0
Cuauhtémoc Blanco firma playera de Chivas… ¡y después la patea! El video se vuelve viral | lauragarciavega0
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:42 - 07 mayo 2026
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El ex-futbolista volvió a encender la rivalidad entre América y Chivas luego de protagonizar un polémico momento con una playera del Guadalajara durante un evento con aficionados.

La rivalidad entre América y Chivas volvió a dar de qué hablar gracias a Cuauhtémoc Blanco. El histórico exfutbolista azulcrema se hizo viral en redes sociales luego de aparecer en un video firmando una playera del Guadalajara para después patearla frente a varios aficionados.

En las imágenes que circulan en redes, se observa cómo un aficionado le entrega la camiseta rojiblanca para conseguir el autógrafo del exjugador americanista. Blanco acepta firmarla sin problema, pero segundos después lanza la playera al suelo y le da una patada, provocando risas y reacciones entre los presentes.

El gesto desata polémica en redes sociales

El momento rápidamente generó comentarios divididos entre aficionados. Mientras seguidores del América tomaron el gesto con humor y como parte de la histórica rivalidad deportiva, aficionados de Chivas criticaron la acción del exseleccionado mexicano.

Cuauhtémoc Blanco siempre se ha caracterizado por su personalidad polémica y por mostrar públicamente su pasión por el América, equipo con el que vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera.

La acción recordó varios episodios históricos entre ambos clubes, considerados protagonistas del Clásico Nacional del futbol mexicano, una rivalidad que constantemente genera tensión tanto dentro como fuera de la cancha.

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