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Fórmula 1

"Todos quieren esto": Cadillac revoluciona las redes con el "Dream Team" de la F1

"Checottas" l X: @Cadillac_F1
Estephania Carrera
Estephania Carrera 15:25 - 07 mayo 2026
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Usando el icónico meme de “El diablo viste a la moda”, Cadillac rompe el internet al presentar al "Checo" Pérez y Valtteri Bottas como sus posibles estandartes

En el mundo de la Fórmula 1, el estilo y la velocidad siempre van de la mano, pero Cadillac ha decidido llevar el "glamour" a otro nivel. A través de sus redes sociales, la escudería estadounidense lanzó una publicación que se volvió viral en cuestión de minutos, utilizando la legendaria figura de Miranda Priestly de la película "El diablo viste a la moda".

Con la frase "Don’t be ridiculous, Andrea. Everybody wants this" (No seas ridícula, Andrea. Todos quieren esto), Cadillac presentó una imagen de Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas portando el uniforme y los cascos oficiales de la marca en un tono rosa pastel muy a la moda.

Checo Pérez y Valtteri Bottas durante la pretemporada en Bahréin con Cadillac | MEXSPORT
Checo Pérez y Valtteri Bottas durante la pretemporada en Bahréin con Cadillac | MEXSPORT

Paralelismos cine y F1

La elección de estos dos pilotos no es casualidad. Por un lado, la experiencia y el carisma de Bottas; por el otro, el peso mediático y la maestría de "Checo" Pérez. Juntos representan una de las alineaciones más experimentadas y queridas por la afición lo que Cadillac define acertadamente como el deseo de todo fanático de la máxima categoría.

Esta movida no solo fue aprovechar la tendencia la película, sino una declaración de intenciones. Al etiquetar directamente a ambos pilotos la escudería reafirma su intención de entrar a la F1 con una identidad fuerte, joven y dispuesta a romper con los esquemas tradicionales.

Checo Pérez y Valtteri Bottas durante la pretemporada en Bahréin con Cadillac | MEXSPORT
Checo Pérez y Valtteri Bottas durante la pretemporada en Bahréin con Cadillac | MEXSPORT

La publicación, que ya acumula miles de interacciones, deja claro que Cadillac no viene solo a competir, sino a convertirse en la marca que todos (incluyendo a la exigente Miranda Priestly) quieren ver en el podio.

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