Aston Villa hace historia y jugará una nueva final europea tras eliminar al Nottigham Forest

El Aston Villa volvió a escribir una página historica en Europa. El conjunto dirigido por Unai Emery derrotó 4-0 al Nottingham Forest en la semifinal de vuelta de la UEFA Europa League y selló su clasificación a la gran final con marcador global de 4-1.

Después de haber perdido 1-0 en la ida, el equipo de Birmingham respondió con autoridad en Villa Park. Ollie Watkins abrió el marcador, mientras que Emiliano Buendía amplió la ventaja desde el punto penal. En la segunda mitad, John McGinn apareció con un doblete para completar la remontada y desatar la locura entre los aficionados ingleses.

WE ARE EUROPA LEAGUE FINALISTS 😤 pic.twitter.com/x7fgl9XUDa — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 7, 2026

Con este resultado, Aston Villa avanzó a la Final de la Europa League, donde enfrentará al Freiburg de Alemania en Estambul el próximo 20 de mayo.

Las finales internacionales que ha jugado Aston Villa

La clasificación representa un momento histórico para Aston Villa, ya que el club disputará apenas su tercera gran final internacional en toda su historia.

La primera llegó en 1982, cuando el conjunto inglés conquistó la antigua Copa de Europa tras vencer 1-0 al Bayern Múnich en Rotterdam, consiguiendo el título más importante de su historia.

Posteriormente, también jugó la Supercopa de Europa de 1982 frente al Barcelona, serie que ganó para levantar otro título continental.