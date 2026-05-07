Permanencia del Turco Mohamed dependerá de la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF

Continúa la época de oro de Antonio Mohamed en Toluca. El equipo de los Diablos logró derrotar 4-0 al equipos de Los Angeles FC, consolidándose como el segundo finalista de la Liga de Campeones de la CONCACAF, reafirmando su posición como uno de los mejores equipos del continente.

Antonio Mohamed celebra pase a la Final de Concacaf | MEXSPORT

¿Futuro de Mohamed en juego?

Con los Diablos del Toluca, Antonio ‘Turco’ Mohamed ha conseguido armar a un equipo competitivo, ofensivo y sobre todo uno que hace lo que años atrás no podía, levantar títulos a diestra y siniestra.

Desde su llegada al cuadro Choricero, Mohamed se consagró como uno de los entrenadores más ganadores en Liga MX, pues ya levantó dos títulos de manera consecutiva (Clausura 2025 y Apertura 2026), además de un Campeón de Campeones en el 2025, todo en su primer año de mandato.

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Ahora, el argentino y su poderosa plantilla de Toluca buscan levantar la joya de la corona, un título internacional, mismo que llegaría con un ‘extra’ para los seguidores escarlatas, la permanencia de su entrenador.

A través del programa INFILTRADOS de RÉCORD, se pudo saber que la directiva de Toluca ya comenzó a pensar en la continuidad de su entrenador, el cual estaría a solo 90 minutos de asegurar una nueva firma en el Estado de México.

Según INFILTRADOS, Mohamed tiene más que encantada a la gente de los Diablos, pero una derrota ante Pachuca y Tigres lo pondrían en un escenario de ‘análisis’ sobre el rendimiento hecho en su último semestre.

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Toluca y Mohamed por la gloria

Luego de 23 años, Toluca tendrá la oportunidad de ganar una Liga de Campeones de la CONCACAF, siendo la última vez en el 2003 cuando derrotaron a Morelia. Por su parte, regresan a una final de ese torneo luego de 12 años, cuando perdieron ante Cruz Azul en 2014.