Keylor Navas resta importancia a la alineación indebida de América en la Ida de Cuartos de Final

Ignora la polémica. Previo al duelo de Vuelta de los Cuartos de Final entre Pumas y América, el líder auriazul, Keylor Navas aseguró que el grupo está tranquilo con el tema de la resolución de la alineación indebida de las Águilas.

El costarricense consideró que los árbitros tienen más cosas en que pensar además del correcto protocolo de los cambios, por lo que es algo que no les preocupa, y que en cambio, la incomodad es para el América porque ahí dentro ocurrió la situación.

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

¿Qué dijo Keylor Navas?

"Yo creo que es un tema administrativo. A nivel de grupo estamos enfocados y tranquilos en lo que nos toca que es en la cancha. Por el tema del arbitraje, los árbitros tienen mucho que pensar con decisiones muy rápidas para pensar en si un equipo hace un cambio bien o mal. Eso corresponden a cada cuerpo técnico y eso va más allá de la decisión de un árbitro. Estamos tranquilos. El momento incómodo pasó del otro lado y no tiene que afectarnos en nada. Los árbitros son profesionales para enfrentar un partido como estos. Confiamos en su trabajo, en su lealtad y que piten lo que consideren y que sea en el partido. Nosotros a jugar y la gente a disfrutar", expresó Navas.

El arquero tico también afirmó que en el grupo se respeta al rival, además de dejar claro que el resultado de 3-3 en la Ida deja con oportunidad para cualquiera de los dos equipos, pese a que la percepción es que Pumas llega debilitado por la forma de dejar ir la ventaja de 1-3.

"¿Si hubiéramos ganado 4-0 estaría muerto el América y no viene a jugar el domingo? Los partidos hay que jugarlos todos. Ellos como nosotros tienen el mismo chance. Nosotros lo tenemos claro, somos muy conscientes de lo que hay que hacer para estar en semifinal y respetamos al rival. Hay que trabajar con humildad y sacrificio", agregó Keylor Navas.

Acerca de la convocatoria de Guillermo Martínez a la Selección Mexicana para el Mundial 2026, Navas expresó su alegría de que su compañero vaya a cumplir un sueño, más allá de su deseo de jugar una Liguilla

“Cuando hablamos con él lo felicitamos, le hicimos pasillo y es el reflejo del esfuerzo de los futbolistas que tienen el privilegio de estar en un Mundial. Para nosotros lo perdemos, pero él trabajó para eso. El irse, sé que quería estar con nosotros, pero es un Mundial. Si tiene la oportunidad de jugar le va a dar algo diferente y ojalá nos paremos del sillón a celebrar un gol de Memo porque lo sentiremos como un gol nuestro”, mencionó Navas.

Keylor Navas, ante América | MEXSPORT

El trabajo de Efraín Juárez

Por último, Navas no dudó en elogiar el trabajo hecho por Efraín Juárez en Pumas. El Tricampeón de Champions League señala que la forma de enseñar del entrenador mexicano es una de las claves para que todos los jugadores del plantel crezcan.

“Yo tenía muchos entrenadores y hay entrenadores de varios tipos. Hay unos que están capacitados para enseñar y Efra está capacitado para eso, puede sacar lo mejor de un jugador en lo personal, pero en la cancha le exige al futbolista, pero no solo exigencia, sino que enseña a que el jugador pueda hacer las situaciones, que aprenda a jugar un sistema, que dé una indicación desde afuera y todos sabemos lo que tenemos que hacer. Cada uno tiene ese rol y esquema, esa enseñanza que ha sido un trabajo complicado donde los futbolistas aprendieron a creerle y tiene ese don que el futbolista crea, aprende y ejecuta. Son el montón de cosas positivas que tiene”, concluyó Keylor Navas.