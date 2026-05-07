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UNAM alerta por fraude digital contra alumnos; así operan los dominios falsos

Piden extremar precauciones ante los falsos mensajes que pueden llegar en correos o mensajes / Magnific
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:07 - 07 mayo 2026
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La universidad detectó intentos de phishing dirigidos a estudiantes y trabajadores para robar información personal

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó una alerta urgente a toda su comunidad estudiantil y académica tras detectar nuevos intentos de fraude digital dirigidos principalmente a usuarios con correos institucionales @unam.mx y @comunidad.unam.mx.

A través de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), las autoridades universitarias advirtieron sobre la circulación de mensajes falsos que solicitan la supuesta actualización de cuentas institucionales mediante páginas fraudulentas diseñadas para robar datos personales y credenciales de acceso.

La máxima casa de estudios dejó claro que actualmente no se encuentra realizando ningún proceso de actualización masiva de cuentas y pidió a estudiantes, docentes y trabajadores extremar precauciones para evitar convertirse en víctimas de estos ataques cibernéticos.

Detectaron nuevos intentos de fraude digital dirigidos principalmente a estudiantes y docentes / Magnific

Así operan los fraudes contra alumnos de la UNAM

Según explicó la DGTIC, los delincuentes digitales envían correos electrónicos o mensajes que aparentan provenir de áreas oficiales de la universidad, utilizando diseños similares a los institucionales para generar confianza entre los usuarios.

Estos mensajes incluyen enlaces fraudulentos que redirigen a páginas falsas donde solicitan:

  • Contraseñas

  • Correos electrónicos

  • Datos personales

  • Información financiera

Uno de los dominios detectados por las autoridades fue: https://unamecomunidadeducativa.ct.ws/ 

La universidad advirtió que cualquier sitio que no termine en “unam.mx” debe considerarse sospechoso y no debe abrirse bajo ninguna circunstancia. Además, recordó que las comunicaciones oficiales jamás solicitan datos sensibles mediante enlaces externos o plataformas ajenas a la institución.

Los mensajes solicitan la supuesta actualización de cuentas institucionales mediante páginas fraudulentas / Magnific

¿Qué es el phishing y por qué es tan peligroso?

La UNAM explicó que estos ataques forman parte de una técnica conocida como phishing, un método de fraude digital que busca engañar a las personas haciéndose pasar por instituciones legítimas.

De acuerdo con UNAM-CERT, este tipo de ataques generalmente comienzan con correos electrónicos que aparentan ser oficiales y contienen mensajes alarmantes o urgentes para presionar a los usuarios.

Los ciberdelincuentes intentan provocar miedo o curiosidad utilizando frases como:

  • “Tu cuenta será suspendida”

  • “Actualiza tus datos ahora”

  • “Ganaste un premio”

  • “Debes verificar tu información”

El objetivo principal es robar:

  • Contraseñas

  • Números bancarios

  • Datos financieros

  • Información institucional

La UNAM dijo que no se encuentra realizando ningún proceso de actualización masiva de cuentas / Magnific

También existen el smishing y el vishing

La UNAM alertó que el phishing no solo ocurre por correo electrónico, ya que actualmente también existen otras modalidades de fraude digital.

Entre ellas destacan:

  • Smishing: fraudes realizados mediante mensajes SMS

  • Vishing: engaños a través de llamadas telefónicas

  • Spear phishing: ataques personalizados dirigidos específicamente a una persona

En muchos casos, los delincuentes realizan investigaciones previas en redes sociales o internet para personalizar los mensajes y hacerlos parecer más creíbles.

La universidad advirtió que cualquier sitio que no termine en “unam.mx” debe considerarse sospechoso / Magnific

¿Cómo identificar un correo falso según la UNAM?

Especialistas en seguridad digital de la universidad recomendaron prestar atención a varias señales para detectar posibles fraudes.

Entre las principales alertas destacan:

  • Correos dirigidos de forma genérica

  • Errores ortográficos o redacción extraña

  • Remitentes sospechosos

  • Enlaces desconocidos

  • Solicitudes de información confidencial

  • Mensajes con sentido de urgencia

Las autoridades recalcaron que ninguna institución financiera o dependencia oficial solicita contraseñas o datos personales por correo electrónico. También pidieron verificar siempre la dirección completa de los sitios web antes de ingresar información sensible.

Recomendaciones para evitar caer en el fraude

La La DGTIC y UNAM-CERT emitieron una serie de recomendaciones para proteger las cuentas institucionales y evitar robos de información. emitieron una serie de recomendaciones para proteger las cuentas institucionales y evitar robos de información.

Entre ellas:

  • No abrir enlaces sospechosos

  • Verificar que las páginas terminen en “unam.mx”

  • No descargar archivos de remitentes desconocidos

  • Activar filtros antispam

  • Evitar compartir datos personales por correo

  • Reportar cualquier incidente inmediatamente

Para dudas o reportes, la universidad habilitó el correo: csi.incidentes@unam.mx Además, invitó a la comunidad a consultar constantemente las actualizaciones de seguridad en el portal oficial de UNAM-CERT.

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