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Hackers rusos podrían suplantar tu identidad: tips para protegerte

El FBI asegura que todo es parte de una estrategia de espionaje internacional / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:40 - 20 marzo 2026
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Ciberdelincuentes usan phishing para robar cuentas, leer mensajes y hacerse pasar por usuarios sin que lo noten

La era digital vuelve a encender las alarmas. El FBI advirtió sobre una peligrosa campaña de ciberataques en la que presuntos hackers vinculados a la inteligencia rusa buscan infiltrarse en aplicaciones de mensajería como Signal… ¡y hacerse pasar por ti!

De acuerdo con la agencia, estos ataques permiten a los delincuentes acceder a conversaciones privadas, listas de contactos e incluso enviar mensajes desde tu cuenta, sin que te des cuenta. El método es claro: engañar.

El FBI advirtió sobre una peligrosa campaña de ciberataques por parte de hackers rusos / FREEPIK

¿Cómo operan los hackers?

El ataque se basa en el famoso phishing, un fraude digital que consiste en enviar mensajes falsos que aparentan ser de contactos confiables o servicios oficiales.

Una vez que la víctima cae, todo se complica:

  • Roban contraseñas

  • Obtienen códigos de verificación

  • Toman el control total de la cuenta

Y lo peor… pueden seguir engañando a otros desde tu perfil.

Los ataques permiten a los delincuentes acceder a conversaciones privadas, mensajes y contactos / FREEPIK

El problema no es la app… eres tú (y tus hábitos)

El FBI fue claro: la vulnerabilidad no está en las aplicaciones, sino en las prácticas de los usuarios.  Por ello, tanto el FBI como la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) lanzaron una serie de recomendaciones urgentes.

Tips para no caer en la trampa

  • Desconfía de mensajes inesperados

  • No compartas códigos ni contraseñas

  • Verifica enlaces antes de hacer clic

  • Revisa chats grupales y perfiles sospechosos

  • Mantén tus apps actualizadas

  • Reporta cualquier intento de fraude

Utilizan el famoso phishing, un fraude que consiste en enviar mensajes falsos que aparentan ser de contactos confiables / FREEPIK

Una amenaza global en expansión

Las autoridades señalaron que estos ataques forman parte de una estrategia más amplia de espionaje digital para obtener información sensible.

Por ello, insistieron en reforzar la seguridad y no bajar la guardia, ya que cualquier descuido puede convertirte en víctima… o peor aún, en cómplice involuntario del fraude.

Las autoridades señalaron que estos ataques forman parte de una estrategia más amplia de espionaje digital / FREEPIK
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