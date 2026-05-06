Simulacro Nacional 2026: así debes actuar en el Metro CDMX este 6 de mayo

El Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, momento en el que sonará la alerta sísmica en la Ciudad de México y otras entidades del país.

Durante este ejercicio, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aplicará protocolos de emergencia en sus instalaciones para evaluar la capacidad de respuesta ante un sismo de gran magnitud.

Usuarios deberán mantener la calma ante la alerta sísmica que sonará a las 11:00 horas. / Metro CDMX

¿Qué pasará en el Metro CDMX durante el simulacro?

Al activarse la alerta sísmica, el Metro pondrá en marcha medidas similares a una emergencia real: Los trenes detendrán su marcha en estaciones

El personal operativo coordinará acciones de seguridad

Se aplicarán protocolos en andenes, túneles y áreas de servicio Estas acciones forman parte de los procedimientos de protección civil que se activan ante un sismo.

¿Qué debes hacer si estás dentro del Metro durante el simulacro?

Si te toca el simulacro mientras viajas, sigue estas recomendaciones básicas: Mantén la calma en todo momento

No corras ni empujes

Si estás dentro del vagón, permanece en tu lugar hasta recibir indicaciones

Atiende las instrucciones del personal del Metro Estas medidas buscan prevenir accidentes durante la evacuación o detención del servicio.

En caso de estar en vagones, se pide permanecer en el lugar hasta recibir instrucciones. / Metro CDMX

¿Qué hacer si estás en andén o estación?

Colócate en zonas seguras señaladas

Sigue las rutas de evacuación indicadas

Permite el paso del personal de emergencia

No uses elevadores El objetivo es realizar una evacuación ordenada y segura, tal como ocurriría en un sismo real.

¿Por qué es importante participar en el simulacro?

El ejercicio tiene como finalidad fortalecer la cultura de la prevención y evaluar la capacidad de reacción de autoridades y ciudadanía ante emergencias.

Para este 2026, el simulacro estará basado en un escenario hipotético de sismo magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero, lo que permitiría medir la respuesta ante un evento de gran intensidad.

Recomendación clave para usuarios del Metro

Si puedes, anticipa tus traslados y considera que el servicio podría detenerse momentáneamente alrededor de las 11:00 horas. Participar de forma responsable ayuda a mejorar los protocolos y puede marcar la diferencia en una situación real.