Primer Simulacro Nacional 2026: fecha, hora y magnitud del sismo en México

México se alista para uno de los ejercicios de prevención más importantes del año. Las autoridades ya dieron a conocer todos los detalles del Primer Simulacro Nacional 2026, que busca preparar a la población ante un posible sismo de gran magnitud.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó en días pasados que este año se realizarán dos simulacros masivos, siendo el primero en el mes de mayo.

El primer simulacro nacional se realizará el miércoles 6 de mayo de 2026 / FREEPIK

¿Cuándo es el Simulacro Nacional 2026?

Para que no te agarre en cuerva, el primer ejercicio se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo de 2026.

La alerta sísmica se activará en punto de las 11:00 horas, tanto en altavoces del C5 como en teléfonos celulares mediante el sistema Cell Broadcast.

Este tipo de ejercicios ayudan a la población a reaccionar de manera correcta para poder salvar vidas / Redes Sociales

¿Cuál será la magnitud del sismo?

La hipótesis plantea un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero.

El punto específico sería a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, con una profundidad de 18 kilómetros.

Este escenario impactaría principalmente a: Acapulco, Petatlán, Zihuatanejo y Chilpancingo

Ciudad de México

Cuernavaca

Morelia

Puebla

La hipótesis plantea un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero / FREEPIK

El mensaje que llegará a tu celular

Durante el simulacro, los dispositivos compatibles recibirán una alerta especial para evitar confusiones. La pantalla mostrará el siguiente mensaje:

"ESTO ES UN SIMULACRO - Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México - ESTO ES UN SIMULACRO"

Además, el aviso estará acompañado de vibración constante y un sonido fuerte, simulando una emergencia real.

Durante el simulacro, los dispositivos móviles recibirán una alerta especial para evitar confusiones / Redes Sociales

¿Por qué es importante participar?

Las autoridades recalcan que estos ejercicios no solo prueban la tecnología, sino que ayudan a la población a reaccionar de manera correcta ante un sismo.

Participar permite reforzar rutas de evacuación, protocolos familiares y medidas de seguridad en escuelas y centros de trabajo. El Simulacro Nacional no es solo una práctica: es una herramienta clave para reducir riesgos en un país con alta actividad sísmica.