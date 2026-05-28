EU investiga venta de boletos de la FIFA ante el aumento de los precios para el Mundial

La FIFA enfrenta un nuevo escrutinio por los precios exorbitantes de las entradas para la Copa del Mundo y por tácticas de venta que, según los aficionados, los dejaron con peores opciones de las que querían.

Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey —estado que será sede de ocho partidos de la Copa del Mundo, incluida la final— anunciaron el martes que están investigando si las prácticas de venta de entradas de la FIFA violaron las leyes de protección al consumidor.

Han enviado citaciones judiciales al organismo rector del futbol mundial para exigir información sobre una serie de asuntos relacionados con la venta de boletos, incluido el uso por parte de la FIFA de modelos de "precios variables" que dispararon los precios de las entradas para la mayoría de los partidos, así como mapas de estadios rediseñados que, según los aficionados, reubicaron sus asientos lejos del campo.

Copa del Mundo en un evento de la FIFA | AP

Los fiscales generales, en colaboración con el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la ciudad de Nueva York, dijeron que se están enfocando principalmente en las prácticas de venta de entradas para los partidos en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

"Los neoyorquinos han esperado durante años que la Copa del Mundo llegue a su propia zona, y merecen una oportunidad justa de conseguir entradas a precios accesibles", dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James. "Nadie debería ser manipulado para pagar precios exorbitantes por asientos, y los aficionados deberían poder confiar en que las entradas que compran serán las que recibirán".

La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, acusó a la FIFA de convertir la compra de una entrada para la Copa del Mundo "en una prueba llena de confusión, falsa escasez y precios imposiblemente altos". Es un honor para Nueva Jersey ser sede de la Copa del Mundo, dijo, "pero el evento no es una invitación para explotar a nuestros residentes y visitantes".

Logo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 | MEXSPORT

La FIFA declinó hacer comentarios

La Copa del Mundo comenzará el 11 de junio con partidos en la Ciudad de México y Guadalajara, México. El primer partido en el MetLife Stadium —con capacidad para unas 82,000 personas y renombrado temporalmente como New York New Jersey Stadium para el evento— enfrentará a Brasil y Marruecos el 13 de junio.

Algunos asientos para la final del 19 de julio se están vendiendo por casi 33,000 dólares.

MetLife Stadium | AP

La semana pasada, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que 1,000 entradas —alrededor de 150 boletos para cada partido en el MetLife Stadium, excluida la final— estarán disponibles para residentes de la ciudad mediante un sistema de lotería, a un costo de 50 dólares cada una.