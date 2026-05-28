El Sevilla rechaza la oferta de Sergio Ramos: Las cifras son menos de lo acordado

La operación para que Sergio Ramos tome las riendas del Sevilla FC ha dado un giro inesperado. El defensa central no ha logrado reunir el capital acordado inicialmente con los accionistas mayoritarios, lo que ha puesto la venta en una situación crítica.

Ramos, junto a su hermano René y su abogado Julio Senn, intenta desesperadamente desbloquear la deuda del club para viabilizar la compra, pero los números actuales no convencen a los accionistas sevillistas. De los 450 millones de euros (menos deuda neta) prometidos inicialmente, el grupo inversor de Ramos ha pasado a ofrecer apenas 220 millones.

Jugadores de Sevilla celebran el triunfo contra Atlético de Madrid en LaLiga | AFP

El plan original de adquirir 86.000 acciones ante notario se ha reducido a la compra de unas 30.000 títulos por un valor de 100 millones. Para compensar, proponen una ampliación de capital de 120 millones, en lugar de los 80 pactados, lo que le otorgaría a Sergio Ramos aproximadamente el 60% del control de la entidad.

Lo que parecía un acuerdo prácticamente cerrado se ha desplomado en la mesa de negociación. La propuesta ha sufrido cambios drásticos que han generado malestar entre los actuales dueños.

Incertidumbre en la venta del Sevilla

La mayoría de los propietarios actuales consideran que las cantidades son insuficientes y la que propuesta, en términos generales es mala. Mientras una parte del accionariado ya busca compradores alternativos o simplemente prefiere retirarse del proceso, la familia Carrión sigue siendo el principal apoyo de Ramos, analizando seriamente su oferta.

¿Receptivos a vender? No, todo lo contrario. Queremos hacer lo mejor para el Sevilla, como si tenemos que regalar las acciones, al menos en lo que respecta a mi grupo. A más tardar se dará una respuesta el lunes, lo más brevemente posible, porque hay una LOI y unos plazos

Por su parte Luis Carrión ha reiterado que su único objetivo es el bienestar del club, llegando a declarar de manera contundente que estaría dispuesto incluso a "regalar acciones" con tal de garantizar un futuro estable para la institución.

Sergio Ramos | AP