Estadios y sedes mundialistas: SoFi Stadium (Los Ángeles)
En Inglewood, California, se levanta uno de los estadios más impresionantes y modernos del planeta. El SoFi Stadium no solo representa la nueva era de los recintos deportivos en Estados Unidos, también será uno de los escenarios estelares del Mundial 2026.
Con una arquitectura futurista y tecnología de última generación, el inmueble ubicado en el área metropolitana de Los Ángeles se prepara para recibir a miles de aficionados de todo el mundo durante la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.
El SoFi Stadium fue inaugurado en 2020 y rápidamente se convirtió en uno de los recintos más importantes del deporte y entretenimiento a nivel global. Construido sobre el antiguo Hollywood Park, el estadio es casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL, además de haber sido sede del Super Bowl LVI y conciertos de talla internacional.
Ahora, el inmueble californiano tendrá la responsabilidad de albergar partidos mundialistas en una de las ciudades más emblemáticas del planeta, donde convergen culturas, historias y una enorme pasión por el futbol.
Un estadio de otro planeta
La magnitud del SoFi Stadium impresiona desde cualquier ángulo. Su diseño abierto, la enorme pantalla circular suspendida sobre el campo y su estructura inteligente lo convierten en uno de los estadios más avanzados jamás construidos.
Además, el recinto fue pensado para ofrecer una experiencia total al aficionado, con espacios comerciales, zonas interactivas y tecnología de primer nivel en cada rincón del inmueble.
Durante el Mundial 2026, el SoFi Stadium será conocido oficialmente como “Los Angeles Stadium”, debido a las reglas de FIFA sobre nombres comerciales.
Ficha técnica SoFi Stadium
Nombre oficial: SoFi Stadium
Nombre para el Mundial 2026: Los Angeles Stadium
Ubicación: Inglewood, California, Estados Unidos
Inauguración: 8 de septiembre de 2020
Capacidad: Aproximadamente 70,000 espectadores (expandible a más de 100,000 para eventos especiales)
Superficie: Césped natural
Costo de construcción: Aproximadamente 5 mil millones de dólares
Propietario: Kroenke Sports & Entertainment
Equipos que juegan ahí: Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers
Eventos destacados: Super Bowl LVI, WrestleMania 39, Final de Copa Oro, Nations League y Mundial 2026
Característica principal: Pantalla circular 4K de doble cara suspendida sobre el terreno de juego
Los Ángeles, una ciudad lista para el Mundial
Pocas ciudades representan tanto la diversidad cultural como Los Ángeles. La urbe californiana es uno de los puntos más importantes del entretenimiento, el deporte y la industria audiovisual en el mundo.
Con millones de habitantes y una enorme comunidad latina, especialmente mexicana, Los Ángeles promete convertirse en una auténtica fiesta futbolera durante el Mundial 2026.
La ciudad ya tiene experiencia organizando grandes eventos deportivos internacionales, incluyendo Juegos Olímpicos, finales de la NFL y torneos de selecciones nacionales. Ahora, volverá a colocarse en el centro del mapa futbolístico mundial.
Ficha técnica de Los Ángeles
País: Estados Unidos
Estado: California
Fundación: 4 de septiembre de 1781
Superficie: Aproximadamente 1,302 km²
Habitantes: Más de 3.8 millones en la ciudad; cerca de 13 millones en el área metropolitana
Idioma predominante: Inglés y español
Moneda: Dólar estadounidense (USD)
Altitud promedio: 71 metros sobre el nivel del mar
Gentilicio: Angelino
Clima: Mediterráneo semiárido
Eventos deportivos importantes: Juegos Olímpicos 1932 y 1984, Super Bowl, WrestleManias, MLB All-Star Game y Mundial 2026
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