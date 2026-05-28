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Futbol

Estadios y sedes mundialistas: SoFi Stadium (Los Ángeles)

Interior del SoFi Stadium, estadio mundialista de 2026 | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:30 - 28 mayo 2026
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El moderno recinto californiano será una de las sedes principales de la Copa del Mundo y albergará partidos clave en Estados Unidos

En Inglewood, California, se levanta uno de los estadios más impresionantes y modernos del planeta. El SoFi Stadium no solo representa la nueva era de los recintos deportivos en Estados Unidos, también será uno de los escenarios estelares del Mundial 2026.

Con una arquitectura futurista y tecnología de última generación, el inmueble ubicado en el área metropolitana de Los Ángeles se prepara para recibir a miles de aficionados de todo el mundo durante la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

El SoFi Stadium fue inaugurado en 2020 y rápidamente se convirtió en uno de los recintos más importantes del deporte y entretenimiento a nivel global. Construido sobre el antiguo Hollywood Park, el estadio es casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL, además de haber sido sede del Super Bowl LVI y conciertos de talla internacional.

Ahora, el inmueble californiano tendrá la responsabilidad de albergar partidos mundialistas en una de las ciudades más emblemáticas del planeta, donde convergen culturas, historias y una enorme pasión por el futbol.

SoFi Stadium será escenario principal para el Super Bowl, y el espectáculo de medio tiempo

Un estadio de otro planeta

La magnitud del SoFi Stadium impresiona desde cualquier ángulo. Su diseño abierto, la enorme pantalla circular suspendida sobre el campo y su estructura inteligente lo convierten en uno de los estadios más avanzados jamás construidos.

Además, el recinto fue pensado para ofrecer una experiencia total al aficionado, con espacios comerciales, zonas interactivas y tecnología de primer nivel en cada rincón del inmueble.

Durante el Mundial 2026, el SoFi Stadium será conocido oficialmente como “Los Angeles Stadium”, debido a las reglas de FIFA sobre nombres comerciales.

Explanada del SoFi Stadium, estadio mundialista | MEXSPORT
Explanada del SoFi Stadium, estadio mundialista | MEXSPORT

Ficha técnica SoFi Stadium

  • Nombre oficial: SoFi Stadium

  • Nombre para el Mundial 2026: Los Angeles Stadium

  • Ubicación: Inglewood, California, Estados Unidos

  • Inauguración: 8 de septiembre de 2020

  • Capacidad: Aproximadamente 70,000 espectadores (expandible a más de 100,000 para eventos especiales)

  • Superficie: Césped natural

  • Costo de construcción: Aproximadamente 5 mil millones de dólares

  • Propietario: Kroenke Sports & Entertainment

  • Equipos que juegan ahí: Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers

  • Eventos destacados: Super Bowl LVI, WrestleMania 39, Final de Copa Oro, Nations League y Mundial 2026

  • Característica principal: Pantalla circular 4K de doble cara suspendida sobre el terreno de juego

SoFi Stadium ya tuvo iluminación y presentaciones por el previa al Super Bowl | AP

Los Ángeles, una ciudad lista para el Mundial

Pocas ciudades representan tanto la diversidad cultural como Los Ángeles. La urbe californiana es uno de los puntos más importantes del entretenimiento, el deporte y la industria audiovisual en el mundo.

Con millones de habitantes y una enorme comunidad latina, especialmente mexicana, Los Ángeles promete convertirse en una auténtica fiesta futbolera durante el Mundial 2026.

La ciudad ya tiene experiencia organizando grandes eventos deportivos internacionales, incluyendo Juegos Olímpicos, finales de la NFL y torneos de selecciones nacionales. Ahora, volverá a colocarse en el centro del mapa futbolístico mundial.

Así lucirá por dentro el moderno SoFi Stadium

Ficha técnica de Los Ángeles

  • País: Estados Unidos

  • Estado: California

  • Fundación: 4 de septiembre de 1781

  • Superficie: Aproximadamente 1,302 km²

  • Habitantes: Más de 3.8 millones en la ciudad; cerca de 13 millones en el área metropolitana

  • Idioma predominante: Inglés y español

  • Moneda: Dólar estadounidense (USD)

  • Altitud promedio: 71 metros sobre el nivel del mar

  • Gentilicio: Angelino

  • Clima: Mediterráneo semiárido

  • Eventos deportivos importantes: Juegos Olímpicos 1932 y 1984, Super Bowl, WrestleManias, MLB All-Star Game y Mundial 2026

SoFi Stadium | AP
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