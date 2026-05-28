Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Comprarás dólares este jueves 28 de mayo? Así amanece el peso mexicano

El peso ligeramente está ganando terreno frente al dólar | Magnific
Jorge Reyes
Jorge Reyes 07:25 - 28 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede cambiar en la ventanilla

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este jueves 28 de mayo de 2026, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable, pese a los cambios en el mercado bursátil por los problemas del petróleo y los aranceles.

La moneda nacional quedó en 17.36 unidades por dólar, 1 centavo menos que el pasado miércoles 27de mayo.

Es buen momento para comprar dólares o cambiar, según tus intereses / Magnific

Así amanece el dólar en bancos

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme:

  • 16.40 a la compra.

  • 17.90 a la venta.

Banco Azteca:

  • 16.65 a la compra.

  • 17.89 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 16.46 a la compra.

  • 17.59 a la venta.

Banorte:

  • 16.15 a la compra.

  • 17.70 a la venta.

Banamex:

  • 16.82 a la compra.

  • 17.78 a la venta.

Scotiabank:

  • 16.80 a la compra.

  • 17.90 a la venta.

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo el banco / FREEPIK

¿Por qué sube el dólar?

Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.

Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.

La moneda se mantiene estable este jueves por lo que no representa gran variedad en su cambio / Magnific
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Finanzas
Lo Último
09:08 Vinicius Jr. reconoce a Lamine Yamal como el gran candidato para el Mundial 2026
09:07 ¡Se va el número uno! Jannik Sinner eliminado en Segunda Ronda de Roland Garros
08:59 ¿Qué es El Niño Godzilla? Expertos de la UNAM advierten riesgo climático extremo
08:51 Travis Kelce se convierte en accionista minoritario de los Cleveland Guardians
08:10 El Sevilla rechaza la oferta de Sergio Ramos: Las cifras son menos de lo acordado
08:09 ¿Araña blaugrana? Barcelona negocia el fichaje de Julián Álvarez
08:04 Detienen al influencer Naim Darrechi en el AICM: este sería el preocupante motivo  
07:41 ¿Se pierde el Mundial? Neymar sufre nueva lesión previo a la justa
07:30 Estadios y sedes mundialistas: SoFi Stadium (Los Ángeles)
07:30 Historia de los Mundiales: México 1970, la justa que cambió la forma de ver el futbol