¿Se olvidó de Pumas? Carrasquilla manda mensaje tras ser convocado al Mundial

El pasado miércoles se confirmó que, Adalberto Carrasquilla estará presente en la Copa del Mundo 2026, representando a la Selección de Panamá. Aunque para sus fanáticos este llamado fue motivo de festejo, para muchos otros, especialmente seguidores de Club Universidad fue completamente lo opuesto, especialmente por su mensaje tras ser convocado.

Fue convocado pese a lesión

Hay que recordar que, el futbolista universitario sufrió una lesión durante la Final de Vuelta ante Cruz Azul y no pudo terminar el partido por el campeonato. Al día siguiente se confirmó que había presentado un tirón y que trabajaría a marchas forzadas para poder llegar a la Copa del Mundo.

Afortunadamente para el volante, el seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, decidió convocarlo esperando que pueda estar listo para poder disputar el máximo torneo de selecciones buscando hacer historia con el equipo centro americano.

Carrasquilla lesionado en el partido de Vuelta ante Cruz Azul | IMAGO7

El mensaje que encendió las redes

El descontento de los aficionados de Pumas llegó luego de que Carrasquilla compartiera un mensaje en sus redes sociales enfocado en su recuperación y en la posibilidad de representar a Panamá en la próxima justa mundialista.

“Agradecido primeramente con Dios por darme fuerzas en todo momento. De corazón quiero agradecerle a cada persona que ha estado pendiente de mí. Y gracias a todo Panamá por tanto apoyo y cariño”, escribió el mediocampista.

En el mismo mensaje añadió: “Me siento muy orgulloso y bendecido de poder representar a mi país en la COPA MUNDIAL DE LA FIFA 26 y de sentir siempre el respaldo de mi gente. Ese apoyo me da fuerzas para seguir luchando por mis sueños y seguir dejando el nombre de Panamá en alto”.

Adalberto Carrasquilla con la Selección de Panamá | MEXSPORT

Pese a que el mensaje fue claramente enfocado en lo que viene en su carrera especialmente con la importancia de disputar el máximo torneo de selecciones. Los fanáticos universitarios cuestionaron que no haya hablado sobre la derrota en la Final o agradecer a los Felinos por los últimos torneos.

Algunos seguidores también señalaron que Carrasquilla no tuvo actuaciones determinantes en la Liguilla y consideraron que su ausencia en la final dejó debilitado al equipo en un momento clave de la campaña.

Carrasquilla podría llegar bien al Mundial | Imago7

Las reacciones se multiplicaron entre seguidores universitarios, quienes manifestaron sentirse decepcionados por la postura del futbolista. Parte de la afición recordó que Carrasquilla llegó al club con altas expectativas debido a su experiencia internacional y a su papel con la Selección de Panamá.

La ausencia del mediocampista coincidió con uno de los momentos más importantes de la temporada para Pumas. El equipo logró avanzar hasta la final del Clausura 2026, aunque terminó cayendo en la disputa por el campeonato.