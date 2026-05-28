¿Orlando City francés? Gignac está cerca de fichar con el equipo de la MLS

La era de André Pierre Gignac en Tigres parece haber llegado a su fin. Aunque todavía falta por disputar la Final de Liga de Campeones de la Concacaf ante Toluca, el delantero parece ya estar pensando en su futuro, mismo que apunta a ser en Estados Unidos.

En el partido de Jornada 17 de la Liga MX la afición de Tigres dedicó un emotivo mosaico para agradecer el tiempo del delantero con el equipo. Este acto parece haber confirmado que Gignac no volvería a jugar con el equipo y ahora, con la temporada finalizada parece que será un hecho.

Mosaico a Gignac por parte de la afición l IMAGO7

Con miras a llegar a Orlando

De acuerdo con información de Multimedios, aunque Tigres quiere renovar al futbolista, parece que Gignac prefiere terminar su carrera en otro lado. De momento parece tener en la mesa ofertas de la Liga MX , MLS y Ligue 1.

Ahora, con el futuro de Gignac incierto, parece que varios equipos han empezado a preguntar por él, con el más destacado siendo Orlando City. El conjunto de Florida quiere armar un equipo con el que puedan competir con LAFC, Galaxy y sobretodo Inter Miami.

Su fichaje con Orlando podría ser significativo pues, implicaría reunirlo con Antoine Griezmann quien será su fichaje estrella para la próxima temporada. Con esto, ambos franceses se encargarían de comandar la ofensiva del club.

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP

La era de Gignac en Tigres

El delantero francés fichó con Tigres en el 2015 y en los últimos 11 años logró conseguir todo lo posible. El atacante disputó 444 partidos en todas las competencias logrando marcar 222 goles convirtiéndose en el máximo anotador en la historia del equipo.

Con el cuadro universitario también logró conquistar 1 títulos incluyendo cinco de la Liga MX convirtiéndose en una de las grandes figuras del club y del futbol mexicano.

En caso de que se concrete la salida de Gignac, Orlando City podría agregar a un delantero que pese a haber sufrido lesiones en las últimas temporadas, ha demostrado que todavía puede ayudar a un equipo a competir por campeonatos. Tigres por su parte, verá la salida de una de sus máximas figuras.