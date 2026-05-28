Copa Libertadores: ¿Cuándo y dónde ver Cruzeiro vs Barcelona SC?
Cruzeiro y Barcelona SC se verán las caras en un emocionante encuentro de Jornada 6 del Grupo D de la Copa Libertadores. El pitido inicial está programado para las 18:30 en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte. Este duelo continental promete ser decisivo para las aspiraciones de ambos conjuntos en el torneo más prestigioso de Sudamérica.
Cruzeiro llega a este compromiso con una racha positiva, habiendo logrado tres victorias y dos empates en sus últimas cinco presentaciones. El equipo brasileño venció recientemente a Chapecoense AF (2-1) y a Bahia (1-2), además de un triunfo por la mínima ante Goias (1-0). En el ámbito internacional, rescató un empate frente a Boca Juniors (1-1), mismo resultado que obtuvo ante Palmeiras (1-1). Por su parte, Barcelona SC presenta un registro de tres victorias y dos derrotas. El conjunto ecuatoriano superó a Delfin (1-2), goleó a Aucas (3-0) y venció a Insutec (2-4), pero tropezó ante Universidad Católica (2-0) y frente a Independiente del Valle (1-0).
En el registro histórico reciente entre ambos clubes, Cruzeiro mantiene la ventaja con una victoria, sin que se hayan producido empates ni triunfos para Barcelona SC hasta la fecha. El encuentro más cercano tuvo lugar el 8 de abril de 2026 en la Jornada 1, donde el equipo brasileño se impuso como visitante con un marcador de 0-1. Este antecedente marca una tendencia favorable para los locales de cara al próximo choque.
FECHA: Jueves 28 de mayo
HORA: 18:30 (hora centro de México)
LUGAR: Estadio Mineirão, Belo Horizonte, Brasil
TRANSMISIÓN: ESPN, Disney +